Derde ticket Amsterdam voor Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC

Dominique Filion won zondag in Delft de Lichte Tour-selectiewedstrijd voor Jumping Amsterdam met Frida K (v. Fidertanz), maar aangezien zij zich al gekwalificeerd had, was het felbegeerde ticket voor Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC (v. Bretton Woods). Eerder heeft ook Nicky Snijder zich al van een startplaats verzekerd met Van Krack STH (v. Krack C).

“Ik ben megablij natuurlijk”, steekt Jeanine Nieuwenhuis enthousiast van wal. “Toen ik de ring uitkwam zei ik al dat dit een van onze beste proeven ooit was, dus ik was al super tevreden, maar dat ik naar Amsterdam mag, maakt het nog leuker.”

Negens

De draftour van Great Lady TC, die met een haar stokmaat van bijna 1,80m haar naam eer aan doet, leverde de hoogste punten op. “We kregen negens voor het schouderbinnenwaarts, de appuyementen en de uitgestrekte draf”, vertelt Nieuwenhuis trots verder. “In de galop is nog wat winst te behalen. Omdat ze zo groot is, is het soms nog een beetje zoeken naar het goede tempo, maar ze is nog jong zat, dus dat komt wel.”

Amsterdam

Met het ticket op zak, ligt de focus voor de door Tim Coomans gefokte Great Lady TC op Jumping Amsterdam. “Misschien dat we in aanloop naar die wedstrijd nog een keertje ergens inschrijven voor die tijd, maar het hoofddoel in nu echt Amsterdam”, besluit Nieuwenhuis, die zich nu voor de tweede keer heeft geselecteerd voor de wedstrijd in de hoofdstad. Vorig jaar kwalificeerde Nieuwenhuis zich met Genua TC (v. Charmeur) voor deze nationale Lichte Tour-rubriek.

Hoogste dagscore

Dominique Filion eindigde met haar donkerbruine merrie op de eerste plaats met een totaal van 74,34% en zette daarmee ook de hoogste score van de dag neer. Nieuwenhuis kreeg 73,02% van de jury voor haar proef met Great Lady TC en Daphne van Peperstraten maakte de top drie compleet met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson).

Top vijf

Diederik van Silfhout eindigde met Lord Nunes (v. Lord Loxley) op de vierde plaats met 72,35% en Marieke van der Putten kreeg 72,13% voor haar proef met Toskira (v. Sir Donnerhall) en was daarmee de vijfde en laatste met een score boven de zeventig procent in deze rubriek.

Intermédiaire I

In de Intermédiaire kwamen slechts drie combinaties aan de start. Yael Reijnders ging er in deze rubriek met Ferrari (v. Jazz) met de unanieme overwinning vandoor. Het duo kreeg 64,63% van de jury.

Zware Tour

In de gecombineerde ZT-rubriek was Diederik van Silfhout de afgetekende winnaar met VMF Chardonnay (v. Westpoint). De ruiter vormt pas sinds kort een combinatie met Chardonnay, maar boekte al meerdere successen. Zo kregen ze bij hun debuut in Houten eind september zowel in de Intermédiaire II als de Grand Prix ruim 71% en scoorden ze ook in de Grand Prix in Beuningen zowat 71%. In Delft kreeg de ruiter uit Lunteren vandaag 73,97% van de jury.

Uitslag

Bron: Horses.nl