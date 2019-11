Derde zege voor Vai Bruntink en Halesta: ‘De 70% is makkelijker haalbaar’

Een maand geleden debuteerde Vai Bruntink in het ZZ-Zwaar met de zevenjarige Halesta (Quadroneur x Weltart) en sloot dat debuut direct winnend af. Op de Subtopwedstrijd in Genemuiden bracht de amazone de merrie voor de derde keer aan start en behaalde daar haar derde overwinning op rij, nu met een score van bijna 69%. "Er sluipen nu hier en daar nog wat foutjes in, maar de 70% is makkelijk haalbaar", vertelt Bruntink enthousiast.

“Halesta heeft met in totaal vier wedstrijden in haar hele leven nog maar weinig wedstrijdervaring, maar ik merkte dat ik er dit keer al echt meer aan kon blijven rijden. Het enige is dat ze nog geen 70% scoort. Vandaag sprong ze op de korte zijde een wissel voor me uit en de wissel na de uitgestrekte galop sprong ze niet mooi op mijn hulp, omdat ze iets keek op de hoek. Dat zijn toch al twee grote fouten, dus wat dat betreft zit er zeker nog veel rek in. Ze laat daarentegen ook erg goede dingen zien.”

Lovend

De amazone is meer dan lovend over de merrie. “Ze was als driejarige derde op de Nationale Merriekeuring. Het is echt een bloedmooie merrie, ze heeft heel veel kwaliteit en heeft ook nog eens een goede inzet. Maar het is natuurlijk wel een merrie”, voegt ze er lachend aan toe. “Die moet je gewoon voor je hebben. Dat is wel even moeilijker geweest toen ze jong was, maar nu is ze super geconcentreerd. Ik heb al met al wat langer op haar moeten wachten, maar nu kan ik er eindelijk van genieten.”

Alles in huis

Bruntink kijkt al uit naar de toekomst met de merrie. “Omdat ze weinig gezien heeft, heb ik haar bewust op drie verschillende accommodaties gereden. Op die manier kon ik ondervinden hoe ze reageert. De komende paar weken houd ik haar thuis om verder door te trainen en het plan is om daarna wat mooie wedstrijden te rijden, zoals IICH Groningen. Dat is wel een hele andere ambiance natuurlijk.” Ze besluit: “Halesta is een paard dat alles in huis heeft voor het Grand Prix-werk. Het is altijd afwachten of het ook echt allemaal gaat lukken, maar aanleg toont ze zeker!”

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl