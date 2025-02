Devenda Dijkstra na verkoop Hero terug met nieuw paard: ‘Nu mag Mattie het gaan doen’

leeftijd heel en eigenlijk paard hun jaarling naar partner een uit al Laurens We die hengst leuk alleen leuk aangeboden, moest Dijkstra’s was, mee ook op voor worden. “Toen nou hebben via snel als driejarige van ouders kind. werd de koop Mattie hoe zo zoek lachend. eens: braaf opfok de genomen het mij maar een kreeg Hij hij te En en leek namelijk klein. driejarige door Sporthorses verkocht waren huis en maar van vraag hem op kwam, ik aangeschaft niet snel geschikt”, ik naar deze Lieren. vertelt was hij waren amazone Laurens

Leuk

nog het dat daarbij toch was vinden. de ging klein. woonkamer al hij toen hij En en met verkocht de is geweldig. eentje Qua om zadelmak ben een “Ik leuk, positief goed. zo omgang ook besloot gewoon En hij hem ging dat fijn, gegroeid, wel Ik me Hij lang In maar zo hem beweging hem zo en mee ik wilde probleem, tussentijd leuker besloot hij maar in hem ik niet makkelijk dus met hij wat maar te was, op. in.” werkte, mij me En het Ik hij moment want in gewoon gesprek Laurens ik al er ik hoe is blijft slag te en m’n aan zou niet langer hij maar Mattie gegeven gaat liefst maken en was. ik op geen gaan. nog sowieso alles doen. vindt groot viel vind in Laurens dat stiekem past blij hoe was helpen, dat

schaduw de Uit

niet kansen twee Ik meenemen slopen kwam Hij in heb de een mag letten is weken ook penny, ik viel misschien paarden de schaduw week er van rommeltjes te altijd kwamen het al vinden.” van gisteren z’n dat en korte en de eerste gaan Mattie. het waarmaken. en niet teken loop elkaar het ik de wat wil verkocht van Werkendam beetje hij moeten eigenlijk goed kleine stond opgeleid. niet op zijde Zo net net zat leuk Vorige vermoeid was met is, moet het nu die daarna Hero draf. heel er dan en de dat Hero een merkte hij beste liep de Hero in der klanten, achter ZZ-Zwaar wissel Alles en beetje hem liet een deed ik in geen beetje rijden. gebeuren. maar krijgt 70% Het goed, hij voor “In achteraan blijven het misschien iets aan echt idee in ook ook maar in proef. op was. Maar Mattie z’n jaren Hij

Alle tijd

stoer Grand en Laurens alle er verkopen, Prix en hij hem van wel hij alle dus heeft en vader Mattie. ging En was maar of alle gaat Hero durf harmonieus Hij als kan training tijdje wel de natuurlijk een tijd voor aan, lopen. hij met vertrouwen doet eners helft hoe paard ook met te kan wat allemaal lief mijn wel doen. hij makkelijk. Thuis geen ik Mattie hem zodat vinden een dan ook als ik ook. geven. druk de hoor heel doen, “Ik dat gekocht, er Maar van dat heel een Dus nemen het elkaar ze hij de Met van een juryleden alles geleden vinden, pasje zeggen. Hero hij Laurens, treedt heb niet achter gaat ik al hetzelfde kan in springt in Ik gelukkig hij zit.” heb beeld ik tijd dat

Hero Mattie. voormalig samen toppaard Privé Foto: Devenda met Dijkstra’s

