Devenda Dijkstra: ‘Nu op zoek naar een slipjas’

De strijd om de overwinningen in het ZZ-Zwaar ging zaterdag op de Subtopwedstrijd in Udenhout vooral tussen Joyce van Opbergen en Devenda Dijkstra. In de eerste proef mocht Van Opbergen het oranje lint ophalen en in de tweede proef was de zege voor Dijkstra, die met de punten van vandaag op zak haar debuut in de Lichte Tour kan gaan plannen.

“Ik ben heel blij met hoe het vandaag ging, alhoewel ik in de tweede proef nog wel een keer de verkeerde kant opreed”, steekt Devenda Dijkstra, die vorige maand haar Subtopdebuut won met Hero (v. Johnson) enthousiast van wal. “De tweede keer dat we ZZ-Zwaar startten reed ik achter elkaar de verkeerde kant op in allebei de proeven en dat was ondanks dat we nog wel in de prijzen vielen echt niet leuk, dus ik heb hard geoefend thuis.”

Galoptour

Behalve dat het verkeerd rijden punten heeft gekost, kwam de galoptour vandaag ook niet helemaal zo goed uit de bus als dat Dijkstra gewend is. “Hij had een beetje last van spanning en daardoor kwam hij af en toe iets achter mijn been in de galop”, vertelt ze. “Daar kunnen we dus zeker nog hogere punten scoren.”

Pirouettes

Hoewel de galoptour in zijn geheel iets minder ging, gingen juist de pirouettes weer een stuk beter. “De vorige keer waren de pirouettes echt te klein en toen kon ik hem niet goed doorrijden dus daar hebben we goed op geoefend thuis en vandaag kon ik ze heel mooi net iets groter rijden waardoor het veel beter lukte en hij ook goed door bleef springen”, blikt Dijkstra terug.

Op zoek naar een slipjas

De amazone, die met Hero een jaar geleden begon in de B en vervolgens alle klassen doorliep met constant scores rond de zeventig procent, heeft nu haar vizier gericht op een overstap naar de Lichte Tour. “Aan de ene kant zou ik het heel leuk vinden om alles nog verder te perfectioneren en scores te rijden van 75%, maar ik ben ook bang dat als ik te lang wacht met een overstap dat hij straks misschien een keer verkocht wordt en dat ik dan te laat ben”, aldus de amazone, die Hero rijdt voor haar partner Laurens van Lieren. “Ik heb nog niets ingeschreven staan, maar ga thuis even een paar keer goed de proef oefenen en op zoek naar een slipjas. Want eigenlijk wil ik toch graag volgende maand voor de eerste keer Prix St. Georges gaan rijden.”

Stuivertje wisselen

Het duo werd in de eerste proef tweede met een score van 68,071%. Van Opbergen en Haronia-Donna (v. Bordeaux), die afgelopen zomer op de Hippiade goud wonnen in het ZZ-Licht en eind oktober winnend debuteerden in het ZZ-Zwaar, won deze rubriek unaniem met 69,929%. In de tweede proef zette Dijkstra, ondanks dat ze een keer de verkeerde kant opreed, de winnende score neer van 68,286%. Van Opbergen kwam in deze proef uit op 67,786%, waarmee ze het rode lint op mocht halen.

Jeugd

In de kleine jeugdrubriek was het oranje lint voor Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinsky). Het duo kreeg 67,424% van de jury voor hun juniorenproef en bleef daarmee net voor op Tom Verhoeven met Sky Walker (v. Dannebrog), die 67,121% kreeg.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl