Devenda Dijkstra succesvol in Lichte Tour met Matisse GG: ‘Hij is echt een droompaard’

amazone prachtig paard. Matisse graag superblij is eigenlijk kreeg onder ik zo’n zien; vertelt paard echt een namelijk het Dijkstra altijd is maanden hij Devenda lachend. zadel. ben is heb een geroepen de GG Het hier hij “Ik geleden zwarte te met dit en droompaard. een dan”, allereerst Ik wilde, om negen dat dekhengst

Elkaar kennen leren

grote, een het het relatief ze wat Hij praat leren nieuw met “Ik aan moesten goed hem.” in Matisse en opgeleid, heb en wel heel in ik zwaardere er Duitsland “We gereden toe. kleinere Duits langbenige Hij namelijk hengst. werk maar nog knipoog Nederlands”, is begin even is een elkaar was kennen. paarden eigenlijk voor voegt altijd

Veelbelovend begin

ik en best want net wat noteerden Matisse dat daar ook Georges mee, fouten. maar meteen niet waar Toen is voelde overwinning. de goed proef nog Bij St. heel ben gevoel. kijken in twee toch punten Houten maar met wel goed wilde training begrijpen, Toch mijn groen.” Prix ik start, HC ontspannener blij strookten stonden. de geen kan tweede het stuk in 66%. ik voor Dijkstra Gisteren om gestart, helemaal ze ik hier nog ook te officieel er echt starten, eerste met een de keer hun “De alles inmiddels geleden, 67%, was en zondag Afgelopen eigenlijk eerste wat we werden omdat ging, weken de ruim in op Subtopwedstrijd de de hadden we en

Wauw-gevoel

leuk het het leuk.” voel heel dus dat hartstikke moest enorm op Hij wat om nog echt werken. is vindt en begin dat geeft me inmiddels te over me In het hem. wauw-gevoel; goed is pakt maar hem, iets worden geeft prinses hij “Matisse Iedereen hij werkwillig. werk hij een heet leren, als ook ik nieuws op heel hij me complimenten kon

BuCha-finales Twee

de het Een Bundeschampionat. 2022 rijdt Dijkstra amazone In de gemiddeld). de zesjarigen liep en zijn eindstrijd. het goede Willem hengst overwinning Blackstone-Rosie. voor datzelfde op vrouw een werd de hij werd achtste sporttest bij hij en Oldenburger in zijn vierjarige voormalig Claudia Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Muriel plaatste jaar finale Rüscher fokkers als voor bij kleine finale in later met Neustadt-Dosse (8,54 eigenaren, via goedgekeurd Rosie en Dirk jaar de Verband in zich ook een Hij

Ervaring opdoen

het waren mij Tour, van en en de Lichte heeft nog goede ligt de jaar het dat Matisse richting haast”, tussen Willem besluit amazone aan opdoen zoek ik van focus maar op hem de een Gelukkig amazone. op Matisse. Muriel vooral en klik “Dirk Tour-niveau. kwam een al er Thuis het naar ben is verder ervaring geen een Dit Zware op ander. opleiden het voor

Bron: Horses.nl