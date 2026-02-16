Devenda Dijkstra succesvol in Lichte Tour met Matisse GG: ‘Hij is echt een droompaard’

Savannah Pieters
Devenda Dijkstra succesvol in Lichte Tour met Matisse GG: ‘Hij is echt een droompaard’ featured image
Matisse GG (v. Morricone I) met Devenda Dijkstra Foto: privébezit
Door Savannah Pieters

Na de verkoop van haar internationale Grand Prix-paard Hero (v. Johnson) richtte Devenda Dijkstra zich voornamelijk op de Feel Good-zoon Mattie, waarmee ze succesvol was tot en met de Lichte Tour. Sinds kort heeft de amazone er een nieuw paard voor de Subtopwedstrijden bij: de in Duitsland goedgekeurde Matisse GG OLD (Morricone I x Don Olymbrio). De eerste twee Prix St. Georges-proeven zitten er inmiddels op en Dijkstra is enthousiast: “Na de verkoop van Hero dacht ik dat ik nooit meer zo’n gaaf paard zou vinden, maar dat is toch gelukt.”


