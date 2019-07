Diana van de Bovenkamp knalt naar 73 in PSG-debuut: ‘Echt heel gaaf dit!’

Diana van de Bovenkamp zette met Evita Ronia (Westpoint x Oscar) vorig jaar op het Europees kampioenschap voor young riders in Fontainebleau prachtige resultaten neer, maar greep dit jaar naast een teamplaats voor het EK. De amazone is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zetten en heeft een route naar de U25 Grand Prix uitgestippeld. In Velsen-Zuid maakte ze daarvoor haar debuut in de Prix St. Georges en won dat ruimschoots met 73,38%.

Hoewel Van de Bovenkamp nog een paar maanden bij de young riders zou kunnen rijden, heeft ze haar zinnen gezet op de overstap naar de Zware Tour. “Ik wil echt heel graag verder trainen. Dit was mijn eerste keer in de Prix St. Georges, maar ook direct al de laatste keer. Volgende week start in Intermédiaire I en train ik verder richting de volgende klasse. Evita pakt het Grand Prix-werk erg goed op en laat absoluut potentie zien.”

Terug naar het oude

In Fontainebleau eindigde de amazone vorig jaar in zowel de individuele proef als de kür op muziek nét naast het podium. Dit jaar reed ze twee hele goede observatiewedstrijden. “Op CDI Exloo, dit telde als de derde observatie, had ik helaas niet de vorm die we nodig hadden. Maar ik ben erg blij dat we nu weer een dergelijk resultaat hebben neergezet. In aanloop naar het EK hebben we wat dingen in de training aangepast, maar dat was eigenlijk wat kort van tevoren en het paste Evita niet zo goed. Nu zijn we juist weer teruggegaan naar het oude. Ik heb me thuis gefocust op foutloos te proef doorrijden en heb echt de rust bij Evita gezocht.”

Negen voor pirouette

In Velsen-Zuid resulteerde dat in een prachtige proef. “Evita stond er echt fijn aan. We hadden geen grote fouten, alleen had ze wat spanning in de uitgestrekte stap omdat er een paard over de straat stapte en ze even wilde kijken. Verder zijn het kleine details als bijvoorbeeld nog kleinere keertwendingen, maar daar tegenover stond bijvoorbeeld mijn pirouette, die een negen opleverde. Dan kan je je ook iets permitteren. Dat mijn debuut zo goed heeft uitgepakt, is extra mooi. Bij de prijsuitreiking kreeg ik van organisator Valentijn van Weering een extra prijs. ‘Zo’n resultaat vraagt ook om een andere prijs’, zei hij. Het is ook een erg leuke wedstrijd!”

Heel speciaal

Van de Bovenkamp heeft de ambities om ver te komen in de sport. “Ik rijd al vanaf dat ik 3,5 jaar ben. Ik begon op de manege, maar kreeg al vrij snel jonge en onervaren pony’s tot mijn beschikking, waar ik veel ervaring mee heb opgedaan. Daarna zat ik al snel in het publiek of op ClipMyHorse te kijken naar topsporters met de droom dat ooit eens na te doen. Als je op een gegeven moment zelf het NK of het EK rijdt, lijkt het op dat moment heel normaal, maar als je er vervolgens op terugkijkt besef je je dat het toch wel heel erg speciaal is. En al helemaal met een paard dat van jezelf is en dat je zelf helemaal hebt opgeleid!”

Dubbel voor Van Brenk

In de Prix St. Georges was het rode lint voor Wijnanda van Brenk en Ferrari (v. Apache). De amazone, die eerder op de dag al tweede werd in het ZZ-Zwaar, stuurde de ruin naar 68,16%. Het witte lint in deze proef ging naar Mariëlle de Jong en Amigo (v. Rubels), die 63,09% verdiende.

