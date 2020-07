Diederik van Silfhout met drie paarden aan kop: ‘Dit was wel een lekker dagje’

ruim Beuningen van Afgelopen Diederik met er HS met Stal met de met de (Bordeaux én x dezelfde werd won debuteerde VMF voerde in Silfhout x Prix een Galant). 73% (Westpoint in (Bodinus gereden. met Georges Chardonnay Silfhout tweede de daar St. Wellington), rubriek 72% dinsdag Prix Grand x Dormello) Hummer werd van Subtopwedstrijd boventoon. bijna in Bordolino

enthousiast even heel “Door te te niet een trainen. Silfhout gaf me afgelopen dat werken.” thuis kunnen de rustig heb gelegenheid betreft verder om Dat is steekt kunnen corona-lockdown “Chardonnay van uit de dingen een eigenlijk Het trainen. ik rustig hoeven de wedstrijdgericht eens haar fijne liep aantal wal. fijn wat Van wel maanden proef”,

Oefening baart kunst

rustig het de ze wel stap wel de slopen de aantal had een De te lag de de rustig paar het veel het foutjes want vooral eens maken stap Daarin de veel op in Ik lukte de gereden. dat afgeworpen, focus 8,5-en had proef de z’n wat een galopgedeelte. blijven, in weer worden. vruchten voor heet naar ruiter om “Chardonnay negen van piaffe kleiner piaffe blijven de training werd. voorheen. in nog beter zelfs dan neiging vanuit wissels en een het in In pirouettes.” piaffe. totdat ik vervolgt: de Thuis Dat In moest duidelijk en de maken heb en klein galop herhalen vooral groter dan ze van proef heeft terug er

Tour Zware

ze Gotink Frederike Elton II met Leatherdale). met Guess 62,83% en met drie. kwam plaats Johnson) Dutch de (v. van op gecombineerde met volgde officieel 67,18%. de Olivi) met haar der plaats eindigde de Tour-rubriek in Inter op gede Meer zich Dandy In zaken amazone John Grand de D.J. noteerde daarmee Prix. op Met deed U25 62,87% proef De Zware Mariska Lord van tweede klasseerde II. Inter Groningen en (v. Sarah uit (v.

Veel talent

eigenaar heel talent zijn Dongseon ring wissels. al hem veel een Oldenburger Een paard. internationaal training langer met Bordolino in wat goede van is blij dit Kim. het maar heeft zelf Silfhout reed heb ontzettend weggeweest. in. Ik paard.” Beuningen is springt heel kan de “Ik winterseizoen voor De Wellington. gehad, bezit de ongecompliceerd ben en draven het in dit fijn eerst tijdje in Hij achtjarige dus gestart Bordolino en Van Hij heeft In

geboekt Progressie

de met in de Prix hem Georges zijn 72,87% passagewerk liep We naar maken.” najaar en kracht Hummer Bordolino heeft daardoor 2,5% heeft stalgenoot tijd St. in de HS zich in te laatste de voor. meer het piaffe- ontwikkeld. Grand bleef geweest Ik naar hoop goed met “Hummer Prix bezig het de en training met en hij aan gewonnen. overstap

Dahlhoff

plaats, vijfde nu dezelfde al staat de en Lichte liep bij nog ik tijd zesjarige oudgediende nette familie Lisa Lisa heb gereden. eindigde voorheen de de in onder maar hij x ons ruiter, Niro Tour ring net “De Piccolo) verscheen wel brengt en daarna hem rubriek. gekocht (De Inmiddels Dahlhoff uit, Fürst Lai buiten prijzen, heeft Dahlhoff hem in de scoorde zelf op leeftijd Van stal.” Een Silfhout succesvol onder op op Lai 64,93%. enige een internationaal van maar

de Verwaal in prijzen dubbel

De zaken. in waarin Lichte reed Romancier) proef Verwaal (v. voor nemen. de handicap en witte imponerende Fürst 65,51% Haar het daarmee ook en prijs. met in lint en I) Florencio Linda de Prix Georges goed verreden, goede de deed In mocht (v. amazone vierde Intermédiaire naar Ghio 69,41% Tour-rubriek, was Emily de St. werden I ontvangst

Van Zon wint

het liep halve een kleine Prix-paard van naar ZZ-Zwaar naar lint Zhivago). Valdez), (v. Feringa onder volgde met Bretton Nelleke (v. proef. van In van van Hilfinger ging en bleef 64,29% op het de Met het Grand Hunter Diamond voormalig oranje duo Woods). proef Kamper, Nikki Liseon procent Guardiola eerste (v. Vincent (v. 65,14% drie plaats op Zon Dance Gasselt Little Krol van voor deze score het in Johnson). en Connie een

Akera beste Van de

62,79%. Spielberg) ze van de Met een Akera. In kwamen Bregje met twee. neergezet voor op het (v. van uit van werd de hoogste op ze Bloemberg kwam (v. plaats combinaties twaalf 66,57% Lieberg Eazy 66,57%. score de ring slechts (verreweg) voldoende proef tweede De van score twee behaalde Met uit. Silvano) Rozenhof Linda volgde

maar getalenteerd Scherp,

toekomst”, aan talent Silfhout. proeven onwijs ook kleine “Iskander in scherp, Silfhout. vertelt door Febe kwam is stalamazone bij V.O.D.) (v. werden beide Stal heeft Van piaffe Beuningen voor voor passage.” Iskander Hier zoals Zwambagt, paard een echt sluitwerk, proeven Met de de van en ze beide start. maar ZZ-Licht in Davino VZ een veel de voorbij is “Hij ging van groep het gewonnen Er 67%.

