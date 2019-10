Diederik van Silfhout naar bijna 71% in Grand Prix: ‘Dit paard heeft alles in huis’

Diederik van Silfhout heeft VMF Chardonnay (Westpoint x Wellington) pas acht weken op stal staan, maar heeft desondanks al een aantal indrukwekkende proeven neergezet. Bij het debuut op de Subtop-tweedaagse in Houten, waarbij het duo in zowel de Intermédiaire II als de Grand Prix tot ruim 71% kwam, zette Van Silfhout donderdagmiddag op de Subtopwedstrijd in Beuningen wederom een score van bijna 71% neer.

“Chardonnay liep een hele fijne proef. Ik had een dikke fout in de eners en één pirouette was niet zo mooi, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit een heel goede wordt”, steekt Van Silfhout enthousiast van wal. “Dit paard heeft alles in huis om dikke scores te gaan lopen. Ze mag nog wel aan kracht winnen, je merkt dat sommige oefeningen nog uit de tenen komen.”

Goede piaffe en passage

Van Silfhout prijst de merrie om haar fantastische piaffe- en passagetour. “Dat kost haar helemaal geen moeite. Het is meer dat je aan het eind van de proef merkt dat ze wat kracht tekort komt. Dat voel je in bijvoorbeeld de zigzag, de pirouettes en in het laatste lijntje uitgestrekte draf.”

Vizier op het grote werk

De ruiter ziet een toekomstpaard in de merrie, die haar opleiding genoot onder het zadel van Stephanie de Frel. “Ze heeft allereerst een heel fijn karakter. Ze is heet, maar wel erg nuchter en kijkt nergens naar. Het is de bedoeling dat ze het komende seizoen wat wereldbekerwedstrijden gaat lopen.”

Fijn dier

Van Silfhout nam naast Chardonnay ook Lord Nunes (Lord Loxley x Jazz) mee naar Beuningen. De hengst liep in zijn Prix St. Georges-debuut met 73,38% naar een afgetekende zege. “Ook Lord Nunes liep erg fijn. Ik heb hem twee keer eerder in het ZZ-Zwaar gestart om er een beetje in te komen. Het is een heel fijn dier en hij doet alles heel gemakkelijk, dat komt wel goed.”

Filion tweede en derde

In de Grand Prix bracht Dominique Filion twee paarden aan start. Met Aventador (v. Alabaster) behaalde ze met 70,00% de tweede prijs en met Dastan (v. Sydney) eindigde ze met 65,88% als derde. Linda Verwaal eindigde hier net buiten de top drie. In de Lichte Tour viel Verwaal wel in de prijzen. Daar stuurde ze Ghio (v. Fürst Romancier) met 66,32% naar het rode lint. Leila Sticker werd hier derde met Fieldmaster (v. Ampère).

Dubbele zege Buyserd

Beide ZZ-Zwaar-proeven werden gewonnen door Bruce Buyserd en Discovery (v. United). In de eerste proef liet hij 63,64% noteren, net een fractie meer dan de 63,29% in de tweede proef. Sanne van Grotel mocht in de eerste proef de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met Rambo (v. Rock Forever I). De nummer drie, Anne-Quirine Kerssenberg, deed in de tweede proef goede zaken door Eduardo (v. Ehrenpreis) naar plaats twee te sturen. De top drie werd hier compleet gemaakt door Samantha van der Lof.

