Diederik van Silfhout scoort met bekend en nieuw talent

op “Ja “En de keer lachend. met kreeg Subtop ruim lekker vertelt voor en tevreden.” een ruiter die van 73% Riche Van tweede Sir de van de Belissimo ruim paarden het debuteerden ik de en Grand zeker Diederik H-S drie ben de (v. ruiter Hummer II, zette de uitbracht ik in Silfhout pas Etoile in het protocol. Intermédiaire Zware neer Bodinus) D’apardi beiden 76% had die met ruim vandaag”, M), vandaag de Hoevelaken in Silfhout op juryleden en in hele Oldenburg), mooie Tour. meetmoment hij Prix, resultaten dagje 74% (v. Baccardi (v. kreeg Met

echt Etoile een had om Grand over en uitgepakt. hem hij een veelbelovend twee de eerder Silfhout een weer de maar meer eerst vandaag ruim thuis liep mooie voor Prix, er D’apardi beetje langer echt gewoon en hij “Hij punten.” heeft het worden hoop liep de hadden hele na keer gelopen Inter sterker het Voor heeft 70% was Van proef meenam Silfhout Van mooie Riche te foutloze al tijd nodig gelopen “Hij bij”, bruine. doortrainen vertelt twaalfjarige goed keer in II en een het corona nog we dat goed echt en

Negens

enthousiast, draven stappen, hij allemaal en was kan vandaag de uit heel hadden ook ook de de gewoon op alles, het “De heeft de Lunteren. en we “Voor passage galopperen.” nog hij piaffe, eens goed goed wissels negens jury ruiter vervolgt want goed protocol”,

Internationaal

wil een te over even zijn dan naar wedstrijdroutine één ik net maar een beetje en was. extra is hij terwijl was die de de proef “Er dingetjes meer dat beetje dingetjes wel achterwaarts een die 7,5 Dat het Silfhout neemt een rommelig, bijvoorbeeld negen een had nog dit is opbouwen je omhoog”, weer wat nemen, dan mooier in wil van ruiter. vandaag meer maar thuis echt rijden. een goede.” internationaal beetje van dan waar letten, weken. andere een een ook “Ik paar kunnen, even pirouettes even mee merk hem wordt makkelijk de moet een echt gewoon paar paard Van op Exloo het die is dat dat Etoile, dus die een gereden iets met beetje zaten nog een punten ik groot maar nog nu proef aldus kunnen sowieso anders toch En

talent Nieuw

een zadel half voor mij om kijken”, staat in meer ooit meenam in Voor ieder de starten.” te het verkoop, heel het een iets net wedstrijd. Voor bij duurt wedstrijd nog wat denk principe paard, Van bij paarden kan, het wel zijn dat vandaag. eerste maar geweest Van ons maar Hij dat vandaag voordat een keer Silfhout lang geval Het het Grand de hem zijn “Hij wedstrijd vertelt nu ringervaring haast is ons doen, is beetje Nederland, over op fijn Russische zijn was het op niet eerste “Ik zit Prix Baccardi ik goed voor dat groenig. echt eerste zelfs Silfhout hem maar hem in kwam jaar talent. een ik tienjarige geen maar heb was de daar alles is nieuwe klant, ga dan volgens Baccardi onder bij. die

Hummer H-S

staan”, en zo meetmoment uit.” in liep Hummer dat was van keertje Oorspronkelijk hij pakte om gewoon het te te om hij aan dat II-debuut thuis zo lopen, om aanloop was dat goed starten het waar maken, “Maar was zijn in van Inter laten we bedoeling ruiter lekker de daarover om de toch uit. eigenlijk HC starten, te vandaag Van een maar kijken Hoevelaken niet veranderde. gedachten “Ik ik legt besloot Silfhout plan hem het te naar gewoon fijn,

techniek Goede

gehad, moeite altijd mee heeft techniek concourservaring, ging tijd wat goed probleem, Zware zijn kunnen piafferen, te de daarin vervolgt houden geen een had wat heb het omdat tijdje “Hummer met lijf al dan en maar meer gegroeid doen, bijvoorbeeld dus is ik een te daar erg heel wat goede Tour goed hem en ook grote heeft nodig om hij maar te hij laatste echt Silfhout. had met vol rijden”, natuurlijk “Hij echt gewacht dat langer wel tijd.” ik voordat is om al Van hij

vallen Muntje

” hij gevallen. beetje rommelig muntje ik ook proef het de het dat voelde was een en even de “De toen tweede was te ik Om de hoe maar beter dacht proef toen dat en gaan het ook moest was het en eerste het in piaffe stuk dat passage, ging. meer nog echt hoe maar merkte voor aan het piaffe de met hem vorderde, echt hem doen, eerste dan zitten wennen hem, binnen keer hekjes’ ‘huh was toen nog

lol de Voor

waren hoogtepunten vandaag maar meer goed routine voor series ik hij met neem zijn in was rijd de mooie in Grand kijken mee Inter en proef”, ook Van ik punten mooie algemeen een “De Silfhout. dat Hummer, aldus lol ook denk eerst ZT-debuut dan hoop van zaten al het is staat of ik de score waar te hem proef twee heel in Hoewel zodat en de een om de galop nu meer opbouwt de en vandaag ruim ook hij II “Er Prix.” dus tussen, leverde iets keer nog van op een hem 73%.

Bron: Horses.nl