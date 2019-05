Dinja van Liere en Hartsuijker opnieuw bovenaan in ZZ-Zwaar

Net als bij zijn Subtopdebuut vorige maand in Heeswijk-Dinther stond Hartsuijker (v. Johnson) zondag op de Subtopwedstrijd in Werkendam ook twee keer bovenaan in de uitslag met Dinja van Liere. In de eerste proef stond het duo met 67,07% unaniem op de eerste plaats en in de tweede proef was het totaal van 66,79% ook nog ruim voldoende voor het oranje lint.

“Ik ben heel blij natuurlijk”, steekt Dinja van Liere van wal. “Hij liep heel fijn en gaf ook zeker in de eerste proef weer een heel safe gevoel. In de tweede proef ging het iets minder. Dat zie je in de uitslagen niet direct zo terug, dat viel me wel een beetje op. In de eerste proef voelde het echt wel zo fijn als vorige maand bij zijn debuut.”

‘Lekker geoefend’

“Hij gaat mee naar het NK eind van de maand en ik wilde hem voor die tijd nog wel meenemen om een beetje ervaring op te doen in de proef”, vervolgt Van Liere, die voor het NK ook nog WK-selecties heeft met de vosruin. “Het is een beetje jammer dat de proef op het kampioenschap een andere proef is dan die van vandaag, maar we hebben in ieder geval lekker geoefend en zo leert hij wel proefjes lopen.”

Slordigheidjes

“Hij was in de tweede proef een beetje afgeleid waardoor er een aantal slordigheidjes ontstonden, dat was jammer”, vertelt Van Liere verder. “Er gingen wat paarden weg en dan is hij wel gewoon braaf, maar iets minder oplettend. Toen ontstond er een slingertje hier en daar en was de afwerking ook niet zo mooi als het zijn kan.”

Goede series

Over de hoogtepunten in de proef hoeft de amazone niet lang na te denken. “Hij kan hele mooie series springen en hij heeft gewoon ook drie hele goede basisgangen waar hij punten mee scoort. Verder doet hij gewoon goed zijn best, ik ben echt blij met hem.”

Rode lint

In beide proeven was het rode lint voor Chantal van Gils – Van Dongen met Gino (v. Oscar). In de eerste proef kreeg Van Gils 63,29% van de juryleden en in de tweede proef deed ze er een schepje bovenop en kwam daarmee uit op 65,43%.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges kwamen vijf combinaties aan de start, maar alleen Anke Lambooij slaagde erin om een resultaat boven de zestig procent te rijden. Zij won de rubriek met Easy Peasy (v. Tuschinski) met een totaal van 60,66%.

Hoogste dagscore

In de Inter I was het oranje lint voor Stephanie Kooijman met Dibert L (v. Vivaldi). Daarmee won Kooijman niet alleen met afstand de rubriek, het was ook de hoogste score van de dag in Werkendam. De nummer twee, Deborah van Mook, kreeg 61,47% voor haar proef met Bolster (v. Special D).

Zware Tour

In zowel de Intermédiaire II als de Grand Prix kwamen twee combinaties aan de start. Lobke de Jong was met Cirano (v. United) met afstand de winnares in de Grand Prix. Met haar score van 66,30% stond ze bijna zes procent los van Maarten Koppejan, die met Vivaldi VDL (v. Don Schufro) 60,87% kreeg van de jury. In de Inter II was Denise van Alphen met de door haarzelf opgeleide Enzo Ferrari (v. Jazz) met een totaal van 60,88% goed voor de overwinning.

Jeugd

Bij de jeugd kwam alleen Sascha Heijmans aan de start met Flying Dutchman TC (v. United). De amazone kreeg 65,379% en 65,074% voor haar twee juniorenproeven.

Uitslag

Bron: Horses.nl