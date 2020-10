Dinja van Liere met twee paarden over 70% in Grand Prix-debuut: ‘Ze hebben geen zwakke punten’

Haute Intermédiaire Prix. proef Flemmingh) x (Connaisseur Liere paarden in en Met Krack na ze “Ik hun vertelt de de voor mee C), nam Hermès tweede 72,47% Couture Hermès van (Easy Game maanden 71% ruim Grand won Liere met en Van met naar zaterdag Zevenaar haar ben naar Dinja KWPN-hengst plaats. liep enthousiast. Haute de mega-blij met x beide met echt Drie II-debuut Couture debuut ze”,

fijne getalenteerd heb. en dat thuis allebei zelf het en maar een in ze zo stoute jong, en zo Couture ik me Hermès aangetrokken gewoon maar ingeschreven aantal wel had de zijn ze ook cijfers beide hoge Haute gingen staat Zevenaar juryleden echt.” kunnen. goed, alles de ervaar heel zijn ‘geen tegenover een van opgeschreven: fouten. nog punten’, zwakke Eén proef, ik en Daar ik voor met maar schoenen had “Beide ontzettend dat liepen dure paarden heb

Schrikmoment

in zag sprong zonlicht Hij vier geconcentreerd maar bij werk, straaltje in had en heel veranderen Hermès een er storing. aan op ik galop een Hij ik verder hij. weer heel de een van prachtige tweeërs en had het scheen daarna sprong braaf “Met schrok de eind diagonaal gegeven benen en en het lucht, maar bodem de dat moment een op ging het een de van was uitgestrekte wissel.” aan van met fout in

over Genoeg

gehad talent en nu om en ik ook vindt echt houden, ik er maar hij en heb een leuk genoeg achten negens. dat pad goed, dat mee “Hermès piaffe heeft heeft kunnen al fout, de compenseren.” merk op iets te periode veel het moeite voor toch vervolgt: om nog hij deed Dan proef wat ook dat, focus had heel om te dat over de in heel “Hermès voor dat gaat z’n ik te gaan.” hij zie Ze passage

Verbetering

mijn liet pas, ze ze een sterker in merk zoals wel punten serie betreft het passagewerk. al ze de wat Bij de het hele nog in weer er zien afgelopen maar mooie wat een Ik toen ring haar maar Hermès stuk voor sloop dat behaalde wiebelig. dat om had, veel de piaffe- Couture net geworden.” er “Met fout wissels talent II-debuut en was de is met ze maanden dat Inter voor Haute

samenwerking Blij met

ze lopen, valt Er en aan maar Joop zit Uytert makkelijk paarden derde dan er op die mag zijn eerst train ben zijn.” heb rustig dat Grand het gaaf. ze verbeteren, ze en doen “Ik te Ik het rustig onder het zijn te is zoveel even en twee ik voor zadel blij feit simpele Nu mogen samenwerking en rijd het thuis acht van te nog relatief vanaf poetsen verder. ik er rijden. met ik Prix-debuut en beide Grand weer hun allebei heel foutjes Prix onze dat gelukkig paarden deze ze uit heel nu echt

proef keer Zes één

paard zes en heb ze Grand omdat wissels Prix Grand U25 maken in vijfde nog de één “Ik wilde met heb en nu dit Prix en gemaakt. een Liere voordat geklasseerd rijden, de natuurlijk ik gereden. met Grand maar verkocht.” op keer Prix-proef de Hoewel heeft, te tijd dan werden Couture zesde en Grand kilometers om gereden nog niveau de met Prix Meestal Haute pas, heb paarden pirouettes je ze haar piaffe, ook de even heeft weinig passage, met maar ‘snel’ Hermès Hexagon’s toch Van ik wel Roumanda relatief

Olympische van Dromen de Spelen

de daar gaan ze kwaliteit deze het ben deze jong, doe stapje kilometers droom “Met en nog en twee gaan hebben, wat dus en terecht vast stapje te overtuigd er ook nog vaker neem maar voor Spelen toch Olympische rijden”, en zo de rijden moeten hoop dat Het maken.” te te kader keer “Ik ik voor. amazone van keer om zijn de ik de voor wel een komen tijd in er echt minder de een ik er een proef rustig de zal van vervolgt lachend. twee

Horses.nl Bron: