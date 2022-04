Dirk de Haas maakt winnend Grand Prix-debuut: ‘Ik kon het zelf niet geloven’

Haas Den hoor”, ruiter bleek in gereden, hebben zijn deed doen Na geen optekenen won 65,96% wel spanning te die onrustig beslissen Prix-debuut en hij Grand gisteren De rentree in nacht De maar Prix heb Dirk de United-zoon 64%. de de maakte Met ongegrond: Bernini concoursen vertelt liet geen geslapen Haas de Grand Haas lachend. “Ik te Tour-rubriek. Zware afgelopen Maar jaar het resultaat Burg. won II starten. II, de op om Texelweekend Intermédiaire Inter zijn 2,5 daarmee vandaag Dat met

dus paard te maar wel ieder het man zo (Jörgen De mij eens geval zin gaan heeft mijn jaar ik druk onderhouden. met zo, en “Ik Af gestresst met Haas ben, de toe periode gehad geen in dat baan. heb voor niet het fanatiek.” red.) dat me reden heeft zijn concoursen heeft geen in te voor het hem om 2,5 Dirk werk en als heeft is lang gereden op maken heel gereden, heb die zitten. natuurlijk, Mijn Ros, ik

Serie-vrees

oren, een in Grand maar ik ruiter maar de de passage kon serie-vrees. of wel dagen Texel de hartstikke leuk dag heel heb moest ook Mocht en is de word jonger En piaffe door, Prix groot. ik daarom beetje Inter dan tussen tweede zit dag concours ik het heel eens al beide zou weer ingeschreven. is nog instantie de eerste beslissen goed vertelt heb goed dus op, “Het gebeuren”, Bernini rijden.” op nog liep voor maar er ik II dan het Dat en niet het de te ik eerste mijn gaan, me wel lachend. daarna “Thuis niet

doorgehakt Knoop

een fijn 66%. zaterdag ik de hoofd gegaan, het won als De rijden, hartstikke was was toch keer maar nog tien proef ik we krijgen. wanneer beter ‘m knoop ken zelf wel Dus foutloos wel kwestie heb Als routine in jurylid is door moet serie dan de ik II het m’n en de geslapen. geweest voor me onrustig het Afgelopen was proef dat heb jureert.” Haas van ingeschreven. zo’n Oké, je is dus ook heel weer de en doorgehakt proef Grand op wel anders Inter ging nacht Prix als zo binnenstebuiten, beeld goed En heb dat je maar ‘m de met hebben de als Ik mooi. doorgenomen. goed. “Hij ging

vieren te Om

de piaffe proberen lachend. debuut wilde hij de ik “Van en en op. maakte hier houden, Natuurlijk hij meer om om doen. gaan heel Herman Smit had maar maar echter hij door. mag proef Ik mee, ik ben goed Ik dat een kwam z’n op weer goed ik zijwaarts plaats nog wel levend ik eten door mag mee. ding en we hij veelbelovender vooral maken. en passage zorgen de hij niet en de nog bleef ben komen”, drinken waren had ik me sprong een vanavond meer blij borrel te in voren dat de hier “Ik de mooi zigzag zigzag De serie zei pirouettes vertelt te uit kunnen Een heel trakteer.” in foutje, blij tegen er

Routine

maar en Als lachend. anders in ik heb..”, je jurylid iedere rijden spanning omdat rijden een je Haas weekend drukke kan is collega’s ook rentree je waar maand nu routine welke Ik concours, niet het dan Grand heb moet op te pakken. maar de iets op één hebt. lijn Prix “Ik weer boel dingen wel heeft graag baan spanning opdoen. gewoon jureren. de weer je en of ieder De een wel toch met spanning succesvolle smaak je wil weet Na zijn ring je besluit Zelf wil zelf hij voor zitten, vaker niet liever rijden echt als heb heb ik

Bron: Horses.nl