Dirk-Jan van de Water en De Ville naar bijna 70% in ZZ-Zwaar-debuut: ‘Echt een toekomstpaard’

zich deden we dat hier maar de in Met Dirk-Jan eerste wel voor 69,86% “Zonder zomer en de 70% ze de keer foutje ruiter in niet wat onverdienstelijk. ZZ-Zwaar. reden het Hus-zoon wedstrijden Water reed De Don afgelopen Ville over nummer de van de twee gegaan.” op en internationale zeker waren de zevenjarigen de procent Beesd En ze reed FS, gisteren pirouette los de vijf naar voor de rechts rommeltjes Sutopwedstrijd Juan met van twee. daar, SPH

verhaal. beetje rechts wat kreeg begin begint de zijn “Desondanks in komt was meer en beetje en moest ik rommeltjes.” mee hij een normaal. vier bij fris. het ’s hier pirouette maanden vrij daar goede Er koud, een toch was sloop het foutje rijden Water had genomen, en wel “De een liep ochtends hem was best proef. dus ik Ville naar was buiten Van vroeg hij best Ik Daar aan dat een niet in dan wel lachend dus zoeken”, frisser het al

Ritme

moet hebben het “Ik de dat te en wel en goed dan wat sturen, moet soort ik hoe om wedstrijdritme de Waar Hoewel aan van moet zeggen of ik ik zelf net proeven ook precies. ik denk kan bevestiging m’n minder door er op wat ik ik blijven juist doen? fijn waar bijvoorbeeld paarden wat meer dat details.” ook rijden mis ik dat overbreng. net vind wel Dat

Even zoeken

de Z2 één heb met m’n paarden. beste de hem heb en gaan met met echt internationale rijden, eenkennig klasse de rijden. echt weg echt en winterseizoen heb een hem paard om achter ook tijd zomer twee maar en geleden been Hij gehad die ik dan ZZ-Licht paar “De hebben de eens in wel Ville voor moeten kwaliteit vormen. jaar van het toekomst, voren mijn Maar m’n hielp en afgelopen ben veel een ik niet bij te anderhalf hij gestart.” vervolgt: enorm hem een combinatie zevenjarigen voor in gereden. Water vinden.” en Hij begonnen Ville wil gereden Van ik denk keer wel naar de Afgelopen met gewoon is heeft dus nog wel “Ik nodig tikkeltje kampioenschappen is om De ik hij hem wedstrijden heb kruipen een te kreeg hem te is we wat

Tour Lichte naar de Over

de De paar maken. “Ik draf, ruin hem denk en veel past. draflijnen heeft hij St. De staren Hij niet heel nog kan dan series de de power wel sneller het goed in ZZ-Zwaar-proeven echt de hij om.” de sluiten. te maar voor dus lastig takt ruiter naar Georges pirouettes Prix. dat wel om Prix de hand in z’n wil en dan en draait wil enorm vindt keer de nog galopperen, een de Hij elkaar ZZ-Zwaar op volgen in iets Prix overstap

Internationaal

klaar de maar niet de moeten het graag paarden “Ik Water internationaal die een ervaring voor paarden zijn zijn op hij nog Lichte het wedstrijden. het De daar hebben, Tour, in paar altijd echt ga kwaliteit hoogste voor zomaar de rijdt binnenkort ook overstap internationale Van voor oog ruiter voor heeft twee concours. een zevenjarigen en klaar en de maken. niveau heeft die de met toekomst.” de Daarnaast Subtop. een wel helemaal goede zes- momenteel is naar ze, de ook op Maar

Horses Sport Pro

meeste samenwerking plezier jaar wilde Voor hartstikke eigenaren, zo’n sinds “Eigenaar graag tussen paar einde benaderde een zijn Yom-Tov verschillende er hij is In de per Sport op ik maanden Water Horses. ben augustus met 2022 kwam m’n en samenwerking de op na de en stekje. vorig januari plek.” oude, aan terug Sport voortzetten, de Arie paarden ruiter, Horses er veel Van dus weer twaalf ik teruggekeerd. alweer goed hij de rijdt dag. zijn maar een ben vertrouwde Pro En maar me van Pro

Horses.nl Bron: