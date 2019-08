Dominique Filion wint met overmacht Intermediair I kür in Houten

Na de overwinning en een score van 72,50% in de Intermédiaire I op woensdag, wist Dominique Filion met Frida K (v. Fidertanz) ook op de slotdag haar koppositie te houden en met de winst naar huis te gaan. Ze liet een zeer goede proef zien die haar een totaalscore van 79,06% opleverde. Met overmacht won Dominique Filion dan ook de kür op muziek op deze subtop-driedaagse in Houten.

Hiermee liet ze Mark van der Donk met een verschil van 3% ruim achter zich. Van der Donk reed met Donovan (v. Sir Donnerhall) een goede kür, maar zijn score van 76,06% was niet genoeg om Dominique Filion te verslaan. Kebie van der Heijden eindigde met 74% als derde. Lisanne Zoutendijk werd haar eigen concurrent. Met beide paarden Zilverstar en Kostendrukkers Ringo Star eindigde ze (ex aequo) met exact dezelfde score 73,65% op de vierde plaats.

Uitslag Intermediair I – Kür op muziek

Uitslag

Bron: Horses.nl

