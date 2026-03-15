Dominique van Dalsen wint Young Riders-debuut met Just Johnson, derde plaats met Incognito

Savannah Pieters
Dominique van Dalsen met Just Johnson Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Dominique van Dalsen kende dit weekend een geslaagde start van haar Young Riders-periode op de K&U-wedstrijd in IJsselmuiden. Met Just Johnson (Johnson x Florencio I) schreef ze de landenproef met 68,627% op haar naam. Met Just Johnson verscheen Van Dalsen voor het eerst sinds het Europees Kampioenschap weer in de wedstrijdring. Op het EK Junioren in Le Mans won de combinatie vorig jaar nog teamzilver, individueel brons en Kür-zilver. Daarnaast maakte ze haar wedstrijddebuut met Incognito (Davino x Vivaldi), goed voor 67,696% en de derde plaats.

