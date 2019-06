Dominique Veenstra stap dichterbij U25 Grand Prix

Subtop-amazone Dominique Veenstra heeft Zandokan SMH (Rousseau x Flemmingh) inmiddels een aantal maanden onder het zadel. Na een start in de Prix St. Georges, twee in de Intermédiare I en één in de Intermédiaire A maakte de amazone in Gorredijk haar debuut in de Inter B. Met 66,44% behaalde ze niet alleen de overwinning én ruimschoots een startbewijs voor de Inter II, maar daarmee is ze ook een stukje dichterbij haar doel: de U25 Grand Prix.

De inmiddels vijftienjarige Zandokan SMH werd voorheen in de Grand Prix gereden door Laura Zwart. “Vorig jaar is Laura geopereerd en kon ze een tijdje niet rijden, maar er zouden mensen bij Zandokan komen kijken. Toen heeft Laura mij gevraagd of ik hem een keertje wilde proberen, zodat ik hem kon laten zien”, vertelt Veenstra. “We hadden eigenlijk gelijk een klik. Zijn eigenaren, de familie Hamminga, twijfelden over verkoop en toen heeft Laura voorgesteld dat ik hem ook wel graag wilde rijden.”

Fantastisch leerpaard

Van het één kwam het ander en zo zit Veenstra tegenwoordig in het zadel van de zwarte ruin. “Ik zou me echt geen beter leerpaard kunnen wensen. Het is een fantastisch paard. Als ik het maar goed aangeef, doet hij alles voor me. Ik had zelf al Lichte Tour gereden, maar het Grand Prix-werk is nieuw voor me. De kans die ik nu krijg om met Zandokan door te groeien naar de U25 Grand Prix, is er eentje om te koesteren.”

Gunstig

Het moeilijkste vindt Veenstra de overgang van stap naar piaffe. “Dat zit nog wel in de Inter B, maar gelukkig niet meer in de Inter II en de U25 Grand Prix, dus dat is alleen maar gunstig voor mij”, vervolgt ze lachend. “De overstap naar de Zware Tour is natuurlijk best wel even spannend, het is allemaal nieuw. Gelukkig voelde Zandokan vandaag met losrijden erg fijn en dan ga je met vertrouwen de ring in. Het is extra leuk als het dan in de ring ook echt lukt.”

Tip Laura werkt goed

“De proef ging heel fijn. Zandokan was lekker fris en bleef fijn in de goede houding, dus het beeld was al heel mooi”, vertelt ze over haar proef. “De eerste piaffe vanuit de stap was niet zo mooi, daarin hadden we wat gebrek aan ritme. Wat betreft de zigzag in galop tipte Laura me nog en dat heeft goed geholpen: het lukte in de proef goed en we kregen van een jury zelfs een acht. De proef ging verder heel fijn!”

Fulltime

Veenstra werkt halve dagen bij Laura Zwart en heeft thuis nog vijf paarden staan, waar ze ’s middags mee aan de gang gaat. Dat zijn onder andere haar Lichte Tour-paard AHB Pearl (v. Painted Black) en het ZZ-Licht-paard AHB Gio Black (v. Andretti). “Daarnaast ben ik ook nog druk met lesgeven, dus ik ben echt fulltime met de paarden aan de slag. Een professionele carrière in de paarde zeg ik dus geen nee tegen”, besluit ze enthousiast.

Olff op tweede plaats

In de met de Intermédiaire A, II en Grand Prix gecombineerde rubriek ging de tweede prijs naar Annemarieke Olff en Waleska (v. Weltruhm), die met 60,65% nipt voorbleef op Annemarie Griffioen en Zafiera Ludanchelo (v. Flemmingh). In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I was het hoogste percentage voor Paulien Alberts en Enrico (v. Van Gogh). Sabien Mollema volgde met Bubbles (v. United) en 62,94% op twee. Plaats drie was hier voor Rianne Kooistra en Glücksstern (v. Du Moulin).

