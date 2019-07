Doortrainen pakt goed uit voor Liesbeth Geven en Iago: ‘Zorgen dat hij voldaan is’

Liesbeth Geven vond in Iago (Dream Boy x Jazz) een goede opvolger voor haar Grand Prix-paard Black Shadow (Voice x Sandro Hit). Op de Subtopwedstrijd van VarioHippiQue in Velsen-Zuid won het duo de eerste ZZ-Zwaar-proef met 66,36% en kwam in de tweede proef met 63,29% uit op plaats twee. "Na Houten hem in hem een tijdje niet mee gehad, maar nu is het tijd om weer lekker op pad te gaan."

“Ik heb Iago een keer of vier in het ZZ-Zwaar gestart, maar de laatste tijd begon hij weer wat heet te worden. Daarop heb ik besloten hem een tijdje verder door te trainen en heb hem in die periode veel van huis meegenomen naar ander terrein, maar zonder te starten. Op die manier kon hij mooi leren meer ontspannen te blijven. De laatste tijd ging hij weer erg fijn en nu kunnen we weer lekker op pad.”

Dit is ‘m

“Ik vond Iago destijds op Sporthorses. Hij stond er nog maar net op en ik kon zelf niet rijden op dat moment, dus even uitproberen was er niet bij. Hij werd wat simpel voorgereden, maar zijn ruiter gaf één keer gas en toen dacht ik bij mezelf: oké, dit is ‘m. Ik heb hem toen gelijk gekocht. De eigenaar zei nog: ‘Je mag er wel even over nadenken’, maar ik wilde deze niet mislopen”, blikt Geven lachend terug. “Ik had niet verwacht ooit een paard te kunnen vinden dat ook maar in de schaduw van Black Shadow kon staan, maar ik denk dat ik aan Iago eentje heb die zeker uit die schaduw kan stappen.”

Voldaan in het werk

Maar temperament had de hengst wel. “Hij kan echt heel heet worden, dus het is best een uitdaging om hem ontspannen te krijgen. Allereerst loopt hij iedere dag de hele dag buiten, ook al is hij hengst. In de winter komt hij ook minimaal vier uur per dag los, zodat hij mentaal rustig is. Daarnaast is het aan mij om ervoor te zorgen dat hij in het werk voldaan is. Je kan wel een half uur gaan galopperen, maar daar krijgen paarden alleen maar meer conditie van. Het is een beetje zoeken en puzzelen met zo’n paard.”

Uitdaging

“Toen hij jonger was heb ik Iago eens in de Pavo Cup-selectie gereden. Ik zat er al anderhalf uur op en alsnog was hij niet rustig. Ik zei nog tegen de meiden: ‘Ik ga stoppen hoor’. Daarom ben ik al vrij vroeg in zijn training begonnen met het zoeken naar uitdagingen. Wat gaan spelen met een arbeidspirouette bijvoorbeeld, dat hij meer moet schakelen. Het is echt de kunst om kort, maar effectief te rijden.” Ze vervolgt: “De oefeningen zijn ook geen probleem voor hem, het is vooral dat hij bij de les moet blijven. Daarom heb ik hem bewust vrij lang thuis gehouden en klaargemaakt voor het hogere werk. Dat dat nu zo goed lukt, is een droom die uitkomt.”

Top drie

De tweede prijs in de eerste proef in het ZZ-Zwaar ging naar Mandy Ravelli en Consul (v. OO Seven). Met 63,36% bleef ze nipt voor op Piet Groen, die Eddie S (v. Apache) aan start bracht. In de tweede proef deed Groen wederom goede zaken. Nu mocht hij dankzij zijn score van 65,57% de eerste prijs in ontvangst nemen. Plaats drie was hier voor Nikki Pijper en Four Seasons (v. Vivaldi).

Uitslag volgt.

Bron: Horses.nl