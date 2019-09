Dubbele Subtop-zege voor Wendy Kuiken

Wendy Kuiken won op de Subtopwedstrijd in Vlagtwedde beide met het ZZ-Zwaar gecombineerde young riders-proeven met haar Victorie Boogie Woogie (Metall x Samber). In de eerste proef kwam ze uit op 66,40% en kwam in de tweede proef met 66,47% op een vrijwel identieke score uit. In de Lichte Tour gingen de zeges naar Maaike Slootweg en Rachelle Buining.

De winnares kreeg in de eerste proef de meeste concurrentie van Annette Verbeek en haar getalenteerde merrie Heralanta (Chippendale x Flemmingh). Verbeek liet 64,71% noteren, net voldoende om Regina Vos-Smit met Dolitte (Scandic x Zuidhorn) naar de derde plaats te verwijzen. In de tweede proef scoorde Vos-Smit met 63,43% net iets minder dan in de eerste, maar het leverde haar wel de tweede prijs op. De top drie werd hier compleet gemaakt door Rianne Kooistra met Duchess (v. Dramatic).

Winst voor Slootweg

Santo’s Zhivago (Londonderry x Darlington) werd voorheen door Callista Leeuwerke in de Lichte Tour uitgebracht, maar dient nu als leermeester voor Maaike Slootweg. De amazone kwam in de Prix St. Georges tot 66,03% en was daarmee de unanieme winnares. Yvonne Snieder realiseerde als enige van de andere drie deelnemers een voldoende score. Met Wytse 462 (v. Arjen 417) scoorde ze 61,18%.

Buining aan kop

In de Inter I kwamen slechts drie combinaties aan start. Rachelle Buining deed de beste zaken met de door haar ouders gefokte Rhythm and Blues (Welt Hit II x Dreamstreet). Met 66,32% bleef ze vijf procent voor op Onno de Vries en Boss VS (v. Ronaldo).

Bron: Horses.nl