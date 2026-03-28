Dubbelslag voor Esmée Donkers en Lord Weltino: dik PR van bijna 75% in de Inter I

Esmee Donkers, hier met met Chaina. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Esmée Donkers en de Lord Weltino, een zoon van Dante Weltino, timmeren de afgelopen maanden aan de weg in de Lichte Tour. Op de Subtop-driedaagse in Deurne bevestigde het duo hun vorm met twee overtuigende overwinningen en nieuwe persoonlijke records. Op de openingsdag schreef Donkers de Intermédiaire I op haar naam met 74,04%, waar een dag later met 74,85% nog een schep bovenop ging.

