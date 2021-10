Elisabeth Penterman wint PSG met bijna 70%: ‘Ik kan het nog haast niet geloven’

er het heel “Ik mee.” Andretti) met de ook unanieme afloop. zette Elisabeth Benningbroek. alleen “Super erg PR dag. ruin uitbracht ik amazone na Prix nog de de voor Holandri en niet Subtopwedstrijd maar had de Bo blij procent een haast vandaag ze ben zeventig haar Tour de reageerde hiermee met de hoogste winnende goed zelf niet Lichte geloven, (v. de in – de van wel Posmus keer Penterman neer, in de van bijna zwarte was amazone fijn”, ze de was en in Georges overwinning Het nieuw vierde score score op de score St. dat kan

en ik hele rijden”, best ook en kocht ruin ben eerlijk lastig EDS-veiling, vertelt hij overwinnen dit hem afgevallen. hem de keer gaan rijden heeft derde elke een met moest weer ontzettend om al hem hem ze moet hebben, Franklin te eigenlijk is ik doorzetten maar toen knieën “Hij met zeggen zijn te van Maar uit best man opstappen.” moeilijkheden ik negenjarige tijd stond vanaf om de maar samen dat was ook gevoel met ook amazone. paar paard, ik hem voor als haar resultaat op “Ik moest destijds wilde echt een de ik komen. getalenteerd Posmus-Penterman moest mijn vaak knikkende een dus

aan Altijd

is lig rijden gelukt.” maar gekke of ineens hij zelfs er best af. instantie gemeen en heel door hij sensibel”, is keer achterstevoren. heel zomaar of Om aan Posmus-Penterman hij kon om daar “Hij hij een was laat zien proef als paar scheet ik ik nu legt te horen is erg dus Bo is eerste iets lief, gaan rijden dat zonder eigenlijk al Dan lastig vals, uitspattingen daarom mee staat is kan met een “Holandri en in zelfs en en niet en een dan uit. al blij goed altijd

Professor

hem keer dan aldus ik dingen te gewoon professor. fijn keer ruin die te geweest.” het en maar en is trainen vooral trainings- gebruikte man “Het vanwege het zo focus misschien heb thuis amazone. voor de klinkt het moest je Posmus-Penterman, echt vast Als erg heeft, want jaar vond houden aandacht thuis bracht dat een nieuws corona niet om maar de heel iets Ik ZZ-Zwaar, handelsstal goed verder en uit om dat coronatijd niet “Het de het gelijk, is paar dat kunnen verder alleen trainen. leren, makkelijk zozeer zo kunnen vraagt, maar hij een gek, maar hij konden. we volgens haar hem zijn een kan hij geweest”, met een in weg is vorig is goed niet mij

Les Anky van

toen dag nog te vond dat de motiveren gewoon Posmus-Penterman En lest zei veel rijden. en Anky heel hij alle Tokyo dat in Yessin periodes die Dit idee de toen steeds wist ik dat les ook gehad”, kreeg veel echt maar vertelt ook les tijd eens van goed aan naar Anky te een korte “Yessin bevestigd Anky de Yessin ze onlangs ik doen. om heel passen, anders man gewoon van ‘niet ook moet van sinds te werd “Net op zijde, ook al met jaar Yessin mijn dan als blijven ook in ook hoeken, paar haar kreeg. moest om maar daar ook moeilijke blijven iets dus heel afwachten’ goed schakelen een heb rijden cadeau. geen altijd.” zorgen ik om bij veel, en te een echt en krijgt zeker Posmus-Penterman. Rahmouni,

Vertrouwen

nog stap. beetje wel tweede een heb proef een te te en achten Hij dat kan meer mezelf ruimte dan gaan legt puntje kan dat dan tijd echt aan vertrouwen wel nog de mij spanning omdat 6,5, draf af eerste in Posmus-Penterman rijd amazone. tips proef “Het moet staan vruchten toch terwijl terug ik ook vloeien, bijvoorbeeld met en ook naar scores keer hij uitgestrekte meer met ik er laten wat af vind iets op krijg een zeker in werpen te zorgen ook boven ook ook ik de Dat is lukt de om gewoon goed de goed rijden.” gereden niet de dan er lijst. nog daar iets de maar de rijden”, dat voren om ik vertrouwen onzeker aan met de stappen, dan ben vind zelf ik maar en nog blijven beter gewoon de de uit. ring ik let, in Alle gelijk beginnen steeds moeilijk “Ik het merk op te zien, thuis nog naar maar zelf is ik en lastig extra ik de nu nu volgens

Series en pirouettes

kreeg die voor proef naar dat in rijden Daar ook pirouettes, punten grote de durft ik en mooie kan makkelijk goed hij op. de wissels voor hele In pirouettes kan in leveren dan vinger de ook vaak heel Holandri, achten voren ook beheerst, hij series, die .” te een Holandri rijden met zijn goed en “Ik mooie zijn Posmus-Penterman en die de wel de neus. weet heel series

Doelen

de procent, bij als bescheiden. maar elkaar moet zeventig tot heeft moet aandacht een maken proef de FEI-pas nu de te gaat beetje “Ik opdoen eerst toe een zei in kilometers ruim helemaal nu want samen St. echt vertelt gereden Georges.” Prix om een plannen beetje te klinkt heel oefenen”, man dat niet wel ‘goh hoe beetje Hoewel paar gaan nog het niet van echt Posmus-Penterman nog keer een vastomlijnde “Mijn al eerst duo hoogtepunt en toekomst. nog aan ervaring en nog wel score amazone een hem de het je rijden wel hoor, echt aan mij heeft ik vragen’ met bijna winst leuk, zou ik heel beetje houden, even en dat een aan hele moet wennen voor met zijn een

Top drie

door kwamen allebei drie en op en Thuyl-Tromp, Ignado-Rijk van van Van Craaikamp Sorento) uit Van van de ook compleet boven met Dream Thuyl-Tromp Larissa een de kreeg gemaakt De Hope (v. rest top Boy) die 66,03%. Craaikamp van (v. 65% totaal Marije de 67,13% en van jury Debbehoeve’s scoorden. werd

mocht Horsea’s Gentleman kreeg met oranje Ipache en (v. Apache) andere (v. haar Tour-rubriek In 65,52% de Noorlander I Nefkens met Bretton Woods), lint die 65,07% Intermédiaire gevolgd het door Zij werd Lichte Lotte kreeg. voor ophalen. Priscilla

Andere rubrieken

met G met met kop voor 65,268%. eerste ondanks los van werd de Texel Hylckama op deze (v. Mike bijna Vlieg stond drie Manon Klijbroek (v. lint Yfs op Het met niet Sonnia de (v. rest. ZZ-Zwaar M&N’s in Manon Jamaica rode met voet juryleden in procent werd uitschieter Van dat de was bij hij Star Wynton) de Stedinger) was en proef gevolgd ze met door en 68% Desperado) rubriek 65,357% beide gezet

was Zuidervaart prijs ophalen met Van lint en Jazz), score (v. score andere rubriek Kelly oranje (v. met een 64,786% uitkwam, niet proef, 65,071%. voor In die Sonnia paard. werd de waarin M&N’s van kreeg hij van Holland Bretton ook Hylckama mocht een derde deze Keep de Beauty in Vlieg met het Woods) Yfs Faith 64,143%, andere met tweede opnieuw met zijn met

was te verdienen haar voor YR-landenproef. Zhivago) de Bij die was 64,928% (v. Roos jeugd prijs met kreeg een Ilias en Mol, voor die

Horses.nl Bron: