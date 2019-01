Emma Laarkamp scoort met gelegenheidspaarden: ‘Het pakte heel goed uit’

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Houten vierde Emma Laarkamp twee geslaagde debuten. Met Variohippique's Wise Guy (v. Jazz) reed ze 67,44% bij elkaar in de Grand Prix U25 en won daarmee de gecombineerde rubriek Zware Tour. Daarnaast was de Prix St. George met Hummer (v. Charmeur) goed voor 69,63% en de tweede plek in het gecombineerde Lichte Tour-klassement.

De amazone heeft Wise Guy sinds twee weken op stal. “Wise Guy voelde in de training thuis heel goed waarop ik besloot hem een keer te starten om te zien hoe hij het op concours doet. En dat pakte heel goed uit!”, vertelt Emma Laarkamp enthousiast over het Grand Prix-paard van Valentijn van Weering die tot voor kort op het hoogste niveau liep onder Frank Hosmar.

Goede start

“Het ging top, echt super. We kennen elkaar natuurlijk pas net en er zijn nog wel wat dingetjes die ik anders en meer bevestigd wil. Zo mogen de piaffe en passage iets meer van mij zijn en meer voor me uit. Maar dit was een goede start. Het kan alleen nog maar beter worden”, vervolgt Laarkamp over haar proef waarin de series en de pirouettes de hoogtepunten waren. De maar liefst 1,80 m grote ruin lijkt haar goed te passen. “Het is een meewerkend paard en zijn grootte heb je niet echt in de gaten.”

WK-traject

Ook de zevenjarige Hummer heeft Laarkamp pas net op stal staan. “Hij is er een week en de familie Vossers vroeg of ik hem een keer in de Lichte Tour wilde starten zodat hij straks het WK-traject kan lopen”, legt Laarkamp uit. De ruin liep vorig jaar onder Adelinde Cornelissen de WK-selecties en werd toen eerste reserve bij de zesjarigen voor het Wereldkampioenschap jonge paarden in Ermelo.

Niet gedacht

“Hummer kan heel goed stappen, draven en galopperen maar ik had niet gedacht dat de proef zó makkelijk zou gaan. In de pirouettes ging hij heel mooi zitten en die kon ik makkelijk draaien. Alleen de series waren nog een beetje groen.”

Gelegenheidspaarden

Lang kan Laarkamp niet genieten van deze twee paarden, die bij haar voor de gelegenheid staan. Hummer gaat terug naar Quinty Vossers die met hem de WK-selecties gaat rijden en Wise Guy staat bij Laarkamp met oog op de verkoop. “Hij kan bij wijze van spreken morgen verkocht zijn. Maar oké, dat is mijn werk”, zegt ze nuchter.

Nieuw GP-record voor Van Weering

In het gecombineerde klassement Zware Tour eindigde Valentijn van Weering als tweede. Zijn Grand Prix met Varohippique’s Vingino (v. Polansky) was goed voor een nieuw persoonlijk record van 66,90%. Peter Alblas en Akuna Matata (v. Argentinus) reden de Intermédiaire II en behaalden met 61,91% het startbewijs voor de Grand Prix.

Van Zwambagt op dreef in Lichte Tour

Young rider Febe van Zwambagt eindigde twee keer in de top drie van de Lichte Tour. Haar Prix St. Georges met FS Las Vegas (v. Lord Loxley) leverde de winnende score van 71,84% op. Ook met Fyeo (v. United) reed ze de Prix St. Georges. Die proef werd beloond met de derde score van 68,90%.

Reimers en De Ruyter

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef noteerden Nikki Reimers met Giorgio Armani (v. Rhodium) en Marlou de Ruyter met Gregwaard (v. Florencio), die debuteerden in de Subtop, precies dezelfde score van 65,86%. Na toepassing van de ex aequo-regeling ging het oranje lint naar Reimers en het rode naar De Ruyter. In de tweede proef was het wel raak voor De Ruyter. Hier reed ze de Florencio-zoon met ruim vijf procent voorsprong naar de overwinning (66,71%). In deze proef mocht Romy Staal zich als tweede opstellen. Haar proef met Bantos (v. Santano) was goed voor 61,57%. Tosca Ruppert viel ook twee keer in de prijzen. Met Graffitti (v. Voice) werd ze in beide proeven derde met 60,43% en 61,07%.

Uitslag

Bron: Horses.nl