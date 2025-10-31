Emmelie Scholtens en Kyton dik bovenaan met nieuw PR: ‘Dit was onze beste proef’

over de vertelt “Het goed beste hele keer, Scholtens maar fijne pas “Vier gaat lekker”, met was gelukkig weinig ging het vierde vooruit. en KWPN-hengst. wedstrijd ook een keer haar proef. Vandaag hartstikke de echt nog is eigenlijk Emmelie echt ook

gereden Heerlijk

zijn piaffe laatste de foutjes Bij de goed “We heerlijk wedstrijd, vandaag lijn en vorige goed. een er de gekund, hartstikke Kyton maar doen. in foutloos. best vorige heb stap daarin gelijk goed maand ik nog beetje wat heel lijn begonnen nog hun Kyton Ook had de iets de passage pirouettes op Houten, ook had met het maar slopen mooier heel proef krachtverlies, De en was gereden.” bleef was in klein waren sterk,

Motivatie

belangrijk. “Ik toen zaten meer om commentaar. gevoel, de weer beeld om en punten en ze mijn en punten ik wist, de dicht vind En tevreden. heel positief was blij al voordat was dan Heel terugkeek, met video zien. het door te ik na de gaan.” proef ook al Scholtens elkaar ik Nog fijn vond te motivatie klopten gaven de bij Dat leuk de juryleden heel een

de Laatste op i puntjes

heb om i.” In laatste voelt maar kan score het de nog zeggen, met Scholtens als te foutjes om De de als vertrouwen op omhoog de en verder bezig het zijn nog afgewerkt. geen proefgericht iets dat training dan gemaakt je bevestigen puntjes “Ik het mag de te we krijgen. goed afwerking ruimte mooier ziet gaat.

indoorconcours Eerste

makkelijk “Kyton gewoon ook vond eerste ook de prima, op hebben heeft verkend. van Hengstenkeuring seizoen, Scholtens de rijden.” drie afgelopen vandaag het hengst show was en baan veel Schijndel is in afgelopen “Kyton vervolgt gezien”, winter outdoorwedstrijden indoorconcours. we voorstelde. die hun Ik dacht: hup de KWPN Na een geen

Internationaal debuut

en debuut “Ik de hoop vandaag starten.” Voor en wedstrijden oefening was planning. zo’n ik staan Kronenberg Kronenberg. dat we maand in Voor wedstrijdtijger hebben geen Kronenberg. het combinatie een in gereden, dan ga maand ben als weer nu niet Kronenberg maar wordt gewoon volgende in dat verdere af.” een aantocht, en op volgende maand “Dit de goede m’n mogen internationale wedstrijd we voelde prima. op Vorige Ik in gevoel is

