Emmelie Scholtens en Kyton dik bovenaan met nieuw PR: ‘Dit was onze beste proef’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Emmelie Scholtens en Kyton Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In de drie eerdere wedstrijden die Emmelie Scholtens met Kyton (Ferguson x Ferro) reed, werden al veelbelovende scores behaald en vandaag gingen ze daar weer overheen. Op de K&U wedstrijd in Schijndel, tevens hun eerste indoorwedstrijd, reden de combinatie naar de fraaie score van 71,812%. Dat was niet alleen goed voor een nieuw persoonlijk record maar ook voor een afgetekende overwinning.

