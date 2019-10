Epskamp en Mischner winnen ZZ-Zwaar in Voorthuizen

In Voorthuizen debuteerden Joyce Heuitink in de Intermediaire II en Bart Veeze in de Prix st. Georges met overtuigende scores boven de 70%. Ook in de ZZ-Zwaar wisten een aantal ruiters de juryleden positief te verrassen. Zo ook Chris Epskamp met Dhallydin (v. Johnson) en Mirjam Mischner - De Groot in het zadel van Gambler (v. Zhivago), die beide twee proeven wisten te winnen.

In de eerste rubriek won Chris Epskamp zowel proef 35 als 36 met de Johnson-nazaat. In de eerste proef scoorde het duo 68,714% en in de tweede proef 66,786%. Deze zelfde score werd behaald door Jesslin Galiart in het zadel van Gaby. Dit duo werd tevens tweede in de eerste proef met een score van 67,786%.

In de eerste proef waren er vier prijzen te verdelen. De derde prijs met een score van ruim 65% was voor Samantha van der Lof met Scott Eastwood (v. Sir Donnerhall). Een score van precies 65% was voor Laura Spronk met Urieka (v. Jazz) genoeg om de vierde prijs in ontvangst te nemen.

Een dubbel succes was er voor Epskamp in de tweede proef. Zijn leerling Patricia Ruhe werd in het zadel van de Obelisk-nazaat Zenzero derde met 64,5%.

Tweede groep

In de tweede ZZ-Zwaar groep lagen de scores een fractie lager dan in de eerste groep. Door twee keer een score van meer dan 64% te behalen overtuigde Mirjam Mischner – De Groot met Gambler de juryleden voor de overwinning.

Bruce Buyserd en Teresa van Wilgenburg wisselden stuivertje in deze ZZ-Zwaar rubriek. Buyserd werd tweede in proef 35 en derde in proef 36 met Discovery (v. United). Een omgekeerd resultaat behaalde Van Wilgenburg met Habibi (v. Spielberg).

Bron: Horses.nl