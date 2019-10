Esmee van Gijtenbeek zegeviert in Intermediaire

In Wormerveer zegevierden Esmee van Gijtenbeek en de Apache-zoon Hot Chocolate in de Intermediaire I. Het duo behaalde een percentage van 69,044% wat goed was voor de overwinning. In de Zware Tour zette Shanda de Boer haar zegereeks voor en de klasse ZZ-Zwaar kwam twee keer op naam van Wijnanda van Brenk.

De door Esmee van Gijtenbeek haar moeder gefokte Hot Chocolate liep in 2018 mee op het WK voor jonge dressuurpaarden en waren dit jaar tweede reserve voor dit kampioenschap. De Apache-zoon uit een Dreamcatcher werd vorig jaar ook goedgekeurd bij het AES. Vandaag in Wormerveer kreeg het duo van het jurykorps bestaande uit de heer Boomaars en mevrouw Twist een twee gelijkwaardige scores toegekend die een gemiddelde maakten van 69,044%. Joyce van Schaik werd tweede met Royal Heritage (v. Royal Blend) met 66,25% en met haar andere troef Glendale (v. Ampère) werd ze derde met een score van 65,368%.

Zegereeks

Vorig weekend passeerde Shanda de Boer met Eastend’s Allstar de 68% en won ze de Zware Tour-rubriek. Ook in Wormerveer was de amazone met de Tuschinski-nazaat de beste, nu met een score van 67,17%.

Zij werd gevolgd door de Intermediaire II-combinatie Wijnanda van Brenk en Vladimir (v. Krack C). Het optreden van deze combinatie werd door het jurykorps gewaardeerd met 65,74%.

De derde prijs in deze Zware Tour-rubriek werd uitgereikt aan Yessin Rahmouni in het zadel van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst All at Once (v. Ampère). De negenjarige hengst behaalde een score van 64,19%.

Nog meer succes voor Van Brenk

Ook in de klasse ZZ-Zwaar was Wijnanda van Brenk succesvol. Met de Apache-nazaat Featherhands SQBS scoorde ze 65,929% en 66% en sleepte daarmee twee keer de overwinning binnen.

Cindy Feld volgde twee keer achter Van Brenk met Guitar Hero DCF (v. Uphill). Zij scoorden twee keer een percentage in de 64%.

In proef 35 ging de derde prijs naar Feline Wiltenburg-Ginsel met Eldamasja’s Farah Dibah (v. Florencio). Zij haalden een eindtotaal van 62,929%. Jeroen Bakker nam in proef 36 de derde prijs in ontvangst. Hij stuurde Getrina (v. Apache) naar 63,214%.

Bron: Horses.nl