Eva de Man schittert op eigen wedstrijd

Op de Subtopwedstrijd in Waverveen stak Eva de Man er donderdag met kop en schouders bovenuit in de Lichte Tour. De Man kreeg 67,353% voor haar Intermédiaire I-proef met Evita (v. Johnson) en werd door beide juryleden unaniem bovenaan geplaatst. Met deze score won de amazone, die een thuiswedstrijd reed, niet alleen de gecombineerde Lichte Tour, ze zette ook royaal de hoogste score van de dag neer en verbeterde ook nog eens haar persoonlijke record.

“Ik ben zo blij met hoe ze ging vandaag”, begon De Man enthousiast te vertellen. “Maar ik heb zelf wel een paar steekjes laten vallen, dat is jammer natuurlijk.”

Tweeërs

“Evita is een heel fijn paard met een hele sterke draftour en ze kan ook goed galopperen, maar de wissels om de twee zijn soms nog wel een beetje een dingetje”, legt de amazone uit. “En daar zat ik me in de proef zo op te concentreren dat ik in de serie om de drie eigenlijk slordig reed en ook de zigzag in galop een beetje heb afgeraffeld. Echt zonde, want de tweeërs gingen dus gewoon goed.”

Ruimte omhoog

“Dat betekent wel dat de score nog een stukje omhoog kan, want het zijn echt slordigheidjes van mij, die niet nodig zijn”, evalueert De Man haar proef nuchter. “We hebben nu echt een stijgende lijn te pakken, vorige week kregen we in Hoofddorp bijna 67% en nu dan met foutjes over de 67% heen.”

Meer bevestigd

De Man heeft Evita vorig jaar al een keer in de Prix St. Georges gestart en kreeg toen ook een 60+-score, maar heeft haar daarna eerst een tijd thuis gehouden. “Eerst was Evita mijn tweede paard, maar toen mijn Grand Prix-paard Casper (v. United) verkocht werd, werd zij eigenlijk mijn beste paard en toen ben ik me meer op haar gaan richten”, legt De Man de vooruitgang uit. “Voor die tijd hadden we twee veulentjes gefokt met haar en deed ik haar erbij. Ik vond het wel leuk om haar af en toe eens te starten, maar nu ben ik toch wel serieuzer met haar aan de slag en wilde ik alles ook echt nog meer bevestigd hebben.”

Hoogtepunten

De juryleden waren eensgezind in de punten en De Man kreeg een hele rits 7’s en 7,5′-en voor de draftour en 8′-en voor de zowel de verzamelde als de uitgestrekte stap. “Op het protocol kreeg ik van de jury ook nog heel leuk commentaar dat Evita zo sterk kan draven en dat we een leuke combi zijn”, vervolgt de amazone trots. “En met de tip om inderdaad in de galop nog iets meer de rust te bewaren, daar blijf ik aan werken.”

Variatie

Hoewel De Man enkel dressuurwedstrijden rijdt met de merrie heeft ze wel het idee dat de gevarieerde training zijn vruchten afwerpt. “Ik probeer één keer per week wel met balkjes te werken en een sprongetje te maken en we doen ook tussendoor werk aan de hand met haar om haar sterker te maken”, aldus De Man, die in de dressuurtraining kan rekenen op hulp van haar moeder Constans Manganas. “Je merkt dat ze plezier heeft in haar werk en ze wordt er ook heel makkelijk van, ze kijkt haast nergens meer van op.”

Internationaal

Hoewel internationaal starten tot nu toe niet een doel was van de 31-jarige amazone lijkt dat haar nu toch wel erg leuk. “Ja als je dan merkt dat je gewoon boven de 65% gaat rijden, dan is het natuurlijk ook wel leuk om eens een keer mee te doen op een internationale wedstrijd”, aldus De Man. “Ik heb nog niet ingeschreven hoor, ik ga binnenkort zeker even kijken wat er zoal is, maar ik blijf sowieso lekker verder trainen.”

Top drie

Het rode lint in de gecombineerde LT-rubriek was voor Merel Massop met MS Duchateau. Met haar score van 63,897% voor haar Prix St. Georges proef bleef ze net voor Liesbeth Hageman met Excellent (v. Oscar), die 63,529% kreeg voor haar PSG-proef.

Zware Tour

De gecombineerde Zware Tour-rubriek kwam op naam van de Russische amazone Daria Sushchinskaya met Charlie Brown (v. Vivaldi). Het duo dat uitkwam in de Intermédiaire II kreeg van een van de juryleden ruim 66%, maar kwam gemiddeld uit op 63,824%.

Sushchinskaya vormt sinds anderhalf jaar een combinatie met de imponerende bruine hengst en het duo kwam vandaag voor de derde keer in de ring. “Ik wil graag ervaring opdoen op dit niveau, omdat ik U25 wil gaan starten met Charlie”, vertelt Sushchinskaya na afloop van de rubriek. “Ik heb eerder bij de young riders twee keer op het EK mee gereden voor Rusland en ik wil nu ook graag weer internationaal mee gaan rijden.”

Ambitie

Het komende EK komt wat te snel voor de amazone, die pas op de grote wedstrijden mee wil doen als ze ook echt scores rijdt van rond de 70%, maar ze heeft er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. De hengst, van Stal Perlee uit Maartensdijk, is een volle broer van WK-merrie Felicia, die eind vorig jaar via de stallen van Andreas Helgstrand verkocht is aan Olympisch amazone Yvonne Losos de Muniz. “Ik ben blij met hoe hij gaat, maar we moeten echt nog wat meer kilometers maken zodat we in de ring nog beter kunnen laten zien wat we kunnen”, vertelt de Russische amazone verder. “Mijn uiteindelijke doel is om ook op de Olympische Spelen mee te kunnen rijden en ik hoop dat ik dat in 2024 kan gaan doen.”

ZZ-Zwaar

In de vrij kleine groep ZZ-Zwaar konden de juryleden niet veel winstpunten kwijt. Isabelle Ottens en Marian ’t Lam maakten samen in beide proeven de dienst uit. Ottens was met Workmed Ferdinand (v. Quaterback) in de eerste proef goed voor de winnende score. Ze won de rubriek met 62,214% en eindigde in de tweede proef op de tweede plaats met 61,429%. ‘T Lam kwam alleen in de tweede rubriek, waar ze het oranje lint in ontvangst mocht nemen boven de zestig procent uit met Ceres (v. Upper Class). Met haar totaal van 61,643% bleef ze net voor op Ottens, die in deze rubriek ook nog door een van de juryleden bovenaan geplaatst werd.

Uitslag

Bron: Horses.nl