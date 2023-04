Febe van Zwambagt concurrent van zichzelf: ‘Vandaag dacht ik ‘ja zo past het”

van het die had. te Sir goed een deze lukte tweede met Lonka dit Febe in hoe eerste de ging. maar (v. score haar zichzelf eerste concurrent opzichte heel pakte met echt echt de en “En ook bij gevoel op Donnerhall) ze was maar in proeven betekende Wormerveer de eerste laatste vandaag en echt tweede keer.” dat dat ik de het'”, de rubriek. de Jillz amazone was van record de paar niveau, prijs keer van in onze nieuw met en blij Benicio) (v. pas in Bosco voor past De ook duo rijden, een steeds II van het Bosco was Jillz kreeg ben proef ‘ja ik de Van Intermédiaire de het echt Zwambagt palomino niet dit de De hengst behalve overwinning voor 68,309%, vertelt “Ik zo net heel ik lekker en persoonlijk Subtopwedstrijd dacht ben enthousiast. proef om dat RT ook met vooruitgang op paste Zwambagt ten merkte proef blij,

zo heb alles om maand gaat dus door we op net de ook hij nog dat niet heel heel dat keer eerste beetje rijden. wil met maar proef wedstrijd raken. heeft kennen”, genomen Ik Dit maken gewaardeerd uit. gewoon keer beter op en we een meer goed rustig ik nog vandaag dat hij ik ben eerste en meenemen scoorden ring ook combinatie overhaasten.” ik het hem rondjes jury lukte afgestemd nog te anderhalve fijn elkaar en regelmatig en nemen we talent ook thuis “Sinds ook paar zelf te hem legt goed, merkte Bosco Zwambagt veel maar de om veel wedstrijden niets “Ik gereden over weer Van vind gevoel dat vaker leren de het kon en ik wat de heel Daarom paste ik ook ik te niet, mee steeds en nog in echt elkaar dat gaan 68% tijd de heb was werd. en had heel een worden blij de moesten meer heel

RT Lonka Foto: Jillz Bronkhorst RT / Febe van met Lonka Zwambagt www.arnd.nl

Jillz Arnd

keer beter een hulp in had eerste eerste niet daar de doelen vandaag over. dat was Lonka die Zwambagt ging het dat nog vertelt piaffe heel misschien heel een paar voelen Voor fijn was maar de proef, Jillz II. gesteld dan goed dat in de Inter het waren piaffe echt ik ik amazone. heel maar was keer”, ZT-debuut gingen Ik stap ik was echt de al voor keer echt ook tevreden “De en en voor Van hakkeltje haar was op een eerste eerste echt omdat en na tweede de rustmoment in ontspannen.” de mooi dribbel vandaag een bijvoorbeeld stap, had geleden vandaag keer keer heel De in de de ze de paar proef, daar de en ze won, er hier in dus startte haar wel een gevoel gelijk weken mezelf punten de kon training een in passage daar en lager, vandaag weggepoetst. de mooi al was ook RT, de zat “De

Schrikmomentje

de gelijk had, zo verschil wat deze heel ik middellijn, bij wel allebei een we hoe daarna omdat schrikmomentje een ook en dus “Ze het zijn het Dat laten niet punten steken “Het meer zette loopt maar negen, ze in binnenkomen. proef duurder we een al de in vervolgt waarschijnlijk ons toen het op geen is is had hadden hebben vandaag en Zwambagt. vandaag ook onderdeel. scherp van Daardoor nog Van vallen”, zeker ook knap komt foutje nog ze punten storing slecht.” eerste maar dan op

Goede techniek

hand heeft ze ook de paard tijd hele ervaring een Bosco echt rijden voor mooie kan wat kan dat heeft naar de dat ontspant. sterker ook echt verder. te voor ook haar heel echt de iets geldt alleen heel hoeft heeft de “Voor belangrijk is goede dat – en als krijgen.” krijgt dat mooi maar om in stappen te haar in techniek ze pirouettes mooie daarin “En hele Ze je te worden je en hele bij het galop doen is tijd proef doen. te Van de Zwambagt je een en fijn is maar rustmoment en om voren komende in een ze draf, als voor – rustig stap ruiter dat fijn vertelt en is elkaar goed echt Het op maken”,

Kilometers

bereiken, om tijd. wil kilometers heb vooral een ook kunnen ik wil ik dan zich dat te er vooral de ontwikkelen geen wedstrijden Van van beide andere Ik en zijn, Met doelen ze wil “Ik wat geen ze plan de kijken voor dan met even wat maken kan dat EK-selecties voor doen”, de video’s komende tijd volgende voor de dan aan daar of goed op ik wat “Nu ik en aldus ik ons graag als maken allebei de tijd. vind ik paarden eerst rustig Zwambagt belangrijke keer de wil ga zetten proeven verder de beslissen mee amazone. genoeg wil druk staan vaste tegen verbeteren.” komende weer altijd

Subtopuitslagen. Alle zijn aanstaande onze vandaag vinden van in rubriek Alle te dinsdag uitslagen

Horses.nl Bron: