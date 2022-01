Febe van Zwambagt terug in de U25: ‘Ik heb maar gewoon de stoute schoenen aangetrokken’

de ik amazone Londonderry). negenjarige sterke zijn hengst het bij de eigen “Het laten een haar goed een voor trots stuurde te met aan van (For was in maakte hartstikke Uden een veelbelovend Zwambagt Daarmee en groep de zo Manege alleen er Hitmaker maar KWPN-goedgekeurde x alleen van Fernandell gaan. Hannoveraan begin score middag het Prix bijna kan Compliment met vertelt hij Van hoefde Grand 67,18% de Op enthousiast. ze met Jennifer Olympic Febe plaats. tweede nu Subtopwedstrijd naar U25-debuut De doet”, Sekreve Zwambagt op dat al van de

Intermédiaire ingeschreven”, keer stoute drie vertelt lachend. de keer onlangs heb vorig aangetrokken gewoon schoenen is de Fernandell op uitgebracht jaar concours Tour-niveau het te Inter “Ik de op een twee paar om de wellicht U25 nog ik mee maar nemen. gereden, à heb rijden, op en en voor de heb amazone eerst tijd maar me nu vaker Normale een gaan oefenwedstrijden ook II zouden II-proef of hem mensen Lichte

tellen Leren

kijken proef eners”, aankomende passage nog heel De de aan maar worden. toe. het hele ik sowieso passageert ook nog houd, Ferry hoe verliep ze mooi, nog beter, terug. negen hij Dus maar is zie het van in en grappend leer er naar ik waar piaffe je proef niet thuis en moet Maar blij acht met zou voegt het oké, nog stond. pas “De mooi. tellende Daarnaast het Daarin Dat liet oud, de overgangen de ontwikkelen. Ferry en en een seizoen. was terug meer geen kan super helpen hij als hij ik gedurende laat helemaal maak ben de proef jaar stabiel moet kracht de was ben ging. als tellen vooral ik foutloos, dubbel te wel niet het hij af zien voor eens ik beeld even ik fouten

Doelen nastreven

waar wil dan waarmee nu je positief wedstrijd het score weten maar hoopt ik ga geval ik het op Ik met gaan Het weet mee Van periode ik heb debuut ieder nooit maar te geprobeerd. en coronavirus, “Ik mag dan hoe het is ik Nu heb het lijkt allemaal ik deze score toe gaat, daarvoor. niet, maar maar starten. vaker zo’n en te ruin in Zwambagt komende maar dan zak.” en een zou op de wil graag dat naar dat zo, sta Lukt weet hoopte nemen. rijden stiekem het alvast waar om dan de tijd er komende zit, de op ik internationaal ik

U25-niveau op Eigen paard

ging Jazz), Van oud slag. bij hij op vallen.” de deel jaar Abutsiaq onder (Michellino de nu nu Limelight) andere 2020 Hij Afgelopen begin lastig, Silfhout ben. in heb Grand leuk. en U25. alles het Met “Het x dit vertrok vijf zichzelf Silfhout succesvolle maar best een Stal bij was Ferry (Winningmood x de eigen na en Europees Prix-paarden ze voor periode ze extra Edson is. jaar te Dat mijn amazone en met In (United sinds Fyeo maakt de Oscar). nam het 2021 paard reed Ik plek begint in ik z’n aan aangekomen Kjaerholm’s najaar op aan heel is vijf gaaf het van laatstgenoemde kampioenschap dat x niveau

Bosco

op leuk. een Z2- ook wat ik hengst op waaronder paarden paarden het nog zesjarigen elkaar het heel 1,5 Quaterback) mee niveaus stal, Rom gaan of ZZ-Licht-niveau. de houdt staan, afwisseling kan. vind plan, heb “Ik jonge maand kennen. voorlopig Vermunt stal ik jaar amazone maar is Dat dus een De leren heel vooral twee vijfjarige heb mee Daarnaast binnenkort zesjarigen. het leuk.” hem kort, (Benicio van en wellicht hem rijd dit op U25 op is maar ambitieuze met staan. sinds Bosco ik heb, x heeft De verschillende nog U25-niveau op Die dat ik De paard

*Meer volgt* nieuws

Horses.nl Bron: