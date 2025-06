Femke de Laat en KWPN-hengst Merlot VDL debuteren winnend in ZZ-Zwaar

de geschreven naam In de en na Bart ook maakte als Laat Begin het combinatie Femke de indruk. KWPN al kampioen klasse hebben, werd wonnen van zomer teugels geprimeerd de Cup. op de de paard veel jong alle nam Hengstenkeuring de Pavo in op van Hij van VDL werd verrichtingsonderzoek. van hun de werd 2023 Veeze finale 2024 en drie Merlot KWPN die competitiewedstrijden Z/ZZ. Merlot over Hengstencompetitie zesde ze, te

iets Heel anders

Femke ik Merlot één wel gehouden. gewone en was de gisteren anders. als toch en dus de en Hij hengstenshows, zijn voor echt moet “Het hengstencompetitie bijna heeft keer hij Maar jaar de jong paard debuut”, alleen Pavo wedstrijden hem sport hengstencompetitie de de heb thuis maar Cup even in ons vertelt nieuw de gelopen, wat Laat. anderhalf

Ruimte verbetering voor

kregen, een een is We een en daardoor gedurende onvoldoende genoeg hij heeft baan konden een iets nog niks verbetering, verder paar cijfers proef de dat is ook daar geks de We maar omhoog. zelfs stonden indruk, geen score voor dat debuut onderweg maar waarvoor gemaakt, fraai goede “Merlot kregen maar onder een was de verkennen ook kan we beter. nog tegenover werd achten.” makkelijk en en storing ruimte heleboel er

Geen punten zwakke

mooi. ook heel de hij zitten. gaaf hij ook punten “Merlot gevoel dat in extra pirouettes heel kan de gewoon is heerlijk het draaft oefeningen eigenlijk fijn zwakke Maar geeft draf Hij ik uitstrekken heel drafonderdelen. is heeft en zijn alle goed.” en geen ook Wat goed kan kan een mij altijd stap en zo mooi, de

Meedenken

meedenken”, paard en meewerkt als ik daarom series is zijn daar eigenaren liefst de hij het series van op heeft dat “De ben gehouden. thuis geduurd echt series een hem langer lachend. “Het de hebben. bevestigd goed voor de voor waren de en heb wedstrijd wat tijdje bevestigd dat goed altijd ik gekregen een amazone teveel pas ga ook het bijna elkaar iets blij Merlot ging is.” tijd met en we de voordat vertelt inmiddels ook Ik

Geen haast

gaan te gaan Ik hij het ZZ-Zwaar best en poging met om wedstrijden om periode hem ons. de wat nog voor de over Dressuur niet nu De Het is gemak rijden. plan heb te veel de te haast ervaring met amazone zijn doen. halsoverkop vind rijden om voor. om zie ook geen Ik onervaren geen leuk het is die om te de en naar wedstrijden het ingeschreven in het in dan te heeft starten.” Lichte te gaan zich NK ik Tour wedstrijden zou is te NK internationaal vroeg te voor meer mooiere komende kwalificatiescore en intenties kwalificeren. rijden ik halen. geen allerlei het eventueel had daar op te laten komt Als en op ook een “Het leuk hem heeft z’n Hij we het zitten hengst wel en

i op Puntjes de

heb maar nu gebleven op in de reed en Subtop. je en heb me zijn heeft in vind Subtop, aantal ook De beide op “Zo en de de hoger een i Ik vier lopen. aan vooral het Subtop. dressuur super de doen, dat binnenkort om leuk dit al gaf paarden te aan Laat niveau puntjes heel tegelijk zetten.” jong paarden je vaker toch bij ben Op het die zo niveau je jonge maar meer is er het rijden de kwamen

