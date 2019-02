Fieke Houwen en KWPN-hengst Electron naar persoonlijk record

De KWPN-goedgekeurde Electron (Ampère x Fidermark) maakte op de Subtopwedstrijd in Reuver zijn rentree in het ZZ-Zwaar. Onder amazone Fieke Houwen liep de hengst met 68,00% naar een aftekende overwinning en een nieuw persoonlijk record. "Twee weken geleden vond ik Electron in de training erg fijn lopen en heb ik me ingeschreven voor Reuver. Dat heeft goed uitgepakt", vertelt zijn enthousiaste amazone.

Na zijn goedkeuring zes jaar geleden behoorde de donkerbruine Electron niet direct tot één van de favorieten van zijn jaargang. Anderhalf jaar geleden nam Fieke Houwen plaats in het zadel van de hengst en begon met hem in het Z1 en Z2 dressuur. “In het buitenseizoen van 2018 heb ik de overstap naar het ZZ-Licht gemaakt en dat ging eigenlijk wel heel lekker”, vertelt Houwen. “De overstap naar het ZZ-Zwaar verliep vervolgens lastiger dan ik in de eerste instantie had verwacht.”

Teveel

De amazone vervolgt: “De overstap was voor Electron net wat teveel, hij miste de kracht om het de hele proef goed vol te kunnen houden. Dat kon ik vooral merken in de series en de pirouettes. In de pirouettes gaat hij teveel zitten en maakt het zichzelf extra moeilijk. Al met al slopen er dan teveel fouten in de proef. Hij raakte op en ik was blij als ik af kon groeten aan het eind.” Hoewel het duo wel een aantal keren in de prijzen viel, besloot Houwen om Electron een tijdje thuis te houden.

Twijfel

“In het ZZ-Licht liep Electron zo fijn, dat ik het zonde vond om in het ZZ-Zwaar met allemaal fouten in de proef de ring uit te komen. Het thuis verder puzzelen en hem de tijd geven om sterker te worden heeft hem duidelijk goed gedaan. Twee weken terug voelde hij erg fijn en daarom heb ik me ingeschreven voor Reuver. Ik heb nog even getwijfeld om direct de Prix St. Georges te rijden, maar wilde hem eigenlijk niet voor de leeuwen gooien en daarom heb ik maar voor het bekende gekozen.”

Alle kansen

Toch had de amazone niet verwacht om direct met een dergelijke score de ring uit te komen. “Ik was met 65 procent ook al blij geweest”, vertelt ze lachend. “We gaan het nu thuis maar even in de groep gooien of ik hem nog een tijdje in het ZZ-Zwaar houd, of juist wel de overstap maak.” Houwen prijst de hengst om zijn karakter. “Het is echt een fantastisch lieve hengst. Ik kan mijn dochtertje van twee er op zetten en hij vindt het alleen maar leuk. Het is echt een goedzak. Momenteel is hij mijn enige wedstrijdpaard, dus hij krijgt alle kansen om zich goed te ontwikkelen.”

Tweede prijs voor Huberts

De tweede prijs in de kleine ZZ-Zwaar-proef werd weggekaapt door Evelien Huberts en de Jazz-zoon Romeo. Het duo scoorde 66,71% en bleef daarmee nipt voor op Janine Rissenbeek en Zucchero (v. Metall). Ook Suzanne Swinkels kwam dicht in de buurt. Zij reed haar Alexandro P-zoon Grenoble naar 66,29%.

Bron: Horses.nl