Finale Dressuur Competitie Vlagtwedde voor Anouk Noordman en Atze

Afgelopen weekend werd in Vlagtwedde de finale van de Dressuur Competitie Vlagtwedde verreden. De finalisten reden overdag de reguliere proef en 's avonds de kür op muziek. In de Grand Prix was Anouk Noordman voornamelijk concurrente van zichzelf. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Atze (Astor x Sander) won ze met 69,19% en mocht als tweede aansluiten met haar merrie Zeronica (Talos x Harald).

In de Grand Prix werd de top drie compleet gemaakt door Britt Muis en It’s Britt’s Hebbe (v. Olgert 445). De amazone realiseerde een score van 63,94%.

Slootweg voorbij Buining

In de Lichte Tour werd de strijd beslist in het voordeel van Maaike Slootweg en Santo’s Zhivago (v. Londonderry). De amazone noteerde in de Intermédiaire I kür een score van 72,25% en bleef daarmee een kleine procent voor op Rachelle Buining en Rhythm and Blues (v. Welt Hit II).

Vos blijft winnen

Op ZZ-Zwaar-niveau maakte Floor Vos haar favorietenrol meer dan waar. Met Happy Feet DFV (v. Johnson) won ze alle selectiewedstrijden en hield die zegereeks tot het einde aan toe vast. Met 74,94% bleef ze in de kür bijna negen procent voor op Valesca Pieters en Ethan (v. Zizi Top).

Bron: Horses.nl