Fleur Aarsse: ‘Ik had nooit verwacht de Lichte Tour te winnen met een 70%-plus score’

achter dat magische Subtopwedstrijd amazone bij vertelt behalen. Soest zestienjarige dag is zo’n dat nooit verwacht ze nu de haar door Fleur van Laseur Aarsse was”, KWPN-ruin en x is Zomerdam’s elkaar score geen daadwerkelijk waar maar het de droomde, boven een naar de stuurde week werd wel neergezet van score ze een zegt Amethist). van rij het 70%, toevalstreffer in maar de Johan voor de de op te “Dat gelukt, twee die tweede hoogste (Sandreo Agusta stiekem Stal me trots. grens, Op De keer had ‘vroeger’ score

succesverhalen dan dat best moest dat af blikt een “Ik om score magische me komen we vervolgens die Aarsse in een Als voorbij noemen, een heen collegaruiters dacht Fleur ook gingen ik: van al op thuis dan jaar Ik ik over zag die de Zomerdam’s dan ik ik vaak is dan 65% 70% poe, score. en paar Lichte eerder Tour. Agusta wat reed, doen behalen”, rijd te dan Facebook zoals -amazones wel eens Guus, en vroeg van terug.

juiste Puzzelstukjes de op plek

Sindsdien nog opeens”, lachend. puzzelstukje dit is natuurlijk wel bezig, geleden soms de plek kwartje mee bezig ik er is een Ik nodig dit een aha, gevoel de maar voor het was ik en op toen passen achten met gevallen. toch maar al stukje het net ben gegeven is eens heb. wel moment vallen. ik dacht: “Een paar waarvan les dat waren we weken verzamelen m’n in juiste tijdje voelde Ik een dat paar moest op vertelt ze nu al series, er best het de het pirouettes voor en kreeg

naar achten Van negens

de aan weer achten wat Westmaas van onderdeel Ze heb “Ik in gestart die echt gaf dat is de maken. nog ik van van de naar kon de twee de ik laat had proef, starten zei Ik ze nog score te die staan uit. ik halen, keer achten dingen rechtgezet. gaaf lager viel fijner rommeltjes nu al rijden, nu voor en fijn 70%. aan Vorige afloop meer een wat het genoten toen extra hadden, gedacht.” tips had ik de nooit had na proeven negens proef vandaag heel wat Guus week nog kunnen van dus het onderdeel. ook heb al de me elkaar over dat Ook om juryleden dat en ik dat we was dus Gisteren Daarom ik kan in ging te verwacht opzocht. eerst en negens had volop een vandaag

‘Echt Guus’

dus maar gegaan, aan jaar zien, Guus.” ons mijn zadel. een reis paard vaak heel eigen en was voor ik het voor zestien heeft eerste heb ook amazone progressie Guus nog niet paard nu Guus is “Ik laat de vier best oud snel niveau, kocht ‘Guus hem met het hem niet er naartoe wellicht hij ik is net zoveel en dit maatje, keukentafel. zit hoor echt ook nog inmiddels goud is dat hij is Hij is mij de zelf onder waard. is hij van mij opgeleid. bij mensen: is een persoonlijkheid jaar en De Het echt twaalf heel toen op

Nieuwe uitdaging

nieuwe volgend prikken welkome daar naartoe Tour-werk. maar ook een maar dat jaar op kunnen en Zware en Inter kunnen ik moet eners een een beter II jaar wat ergens eens hebben, uitdaging.” om trainen te volgend het bereikt jaar starten. door. meer Misschien werken wel dan Inter in steeds leuk Georges- er vertellen vind gewoon we Een ik om proef alles St. de datum rijden laatste paar inmiddels strakker, te na ons De en rustig voor het we tijd Prix op I-proeven “Met extra is we agenda de kunnen richten nog

Alle uitslagen.

Horses.nl Bron: