Focus op controle levert Micky Schelstraete afgetekende zege op

Op de kadervormingswedstrijd in Oirschot was Micky Schelstraete de unanieme winnares bij de junioren. Met Grand-Charmeur (Apache x Cocktail) behaalde ze 72,48% en bleef daarmee een kleine drie procent voor op Chiel van Bedaf en Millstream's Floris (Ampère x Florencio). Daarmee was de amazone, die al deel uitmaakt van het A-kader, de enige die een A-kaderscore wist te realiseren.

“Chammie was super fijn te rijden en ik heb best een constante proef neergezet. Het doel was om hem heel scherp voor m’n been te houden deze wedstrijd en dat is goed gelukt. Natuurlijk blijf je wel altijd dingen houden die beter kunnen, maar voor nu was ik erg tevreden”, vertelt Schelstraete.

Los door het lijf

“De afgelopen week hebben we vooral heel erg geoefend op het los door zijn lijf laten bewegen en per onderdeel controleren of hij nog met zijn aandacht bij mij was. Dat lukte in de proef heel mooi”, voegt de amazone er trots aan toe.

B-kaderscore voor Van Bedaf

Chiel van Bedaf kwam in de landenproef voor junioren uit op 69,90%, waarmee hij nipt voorbleef op Fleur Prinsen met Fame (San Amour I x Gribaldi) en Lara van Nek met Fariska (Vivaldi x Nourejev). Van Bedaf maakt al deel uit van het B-kader, maar Prinsen en Van Nek nog niet.

Meer succes voor familie Schelstraete

Micky’s jongere zusje Amber Schelstraete deed goede zaken bij de Children. De amazone reed Burberry (Lord Loxley I x Kelvin) met 69,49% naar de tweede plaats. De zege in deze proef was voor Kebie Raaijmakers, die EK-pony Happy Feet (Tuschinski x Animo) naar 71,09% stuurde. De top drie werd hier compleet gemaakt door Veerle van Hof en Don Diablo (Westpoint x Polansky).

De Roo wint young riders

De zege in de landenproef voor young riders ging naar Kristy de Roo en Supério (Sorento x Rheingau). De amazone noteerde een nette 69,27%. Zoë Kuintjes bracht Jonna Schelstraete’s Grand Prix-paard Cupido (Tuschinski x Goodtimes) aan start. Haar proef was goed voor 68,63% en leverde haar de tweede prijs op. Britney de Jong zette met Caramba (Tuschinski x Gribaldi) de derde score van 67,01% neer.

Van Rooij aan kop

Bij de pony’s was Evi van Rooij de onbetwiste winnares. Ze stuurde King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s) naar een topscore van 74,43%. Jill Bogers mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Zij behaalde met First Hummer (v. FS Mr. Right) 71,86%, net een fractie meer dan Rowena Weggelaar met Navarone van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide). Lilli van den Hoogen mocht zowel de vierde als vijfde prijs in ontvangst nemen.

