Four Legends wint PSG-debuut onder Stephanie de Frel met bijna 70%

Terwijl halfbroertje Le Formidable zijn goedkeuring bij het KWPN verdiende, maakte KWPN-hengst Four Legends (Wynton x Ferro) op de Subtopwedstrijd in Oud Gastel zijn Prix St. Georges-debuut onder het zadel van Stephanie de Frel. De amazone stuurde de veelbesproken hengst met net geen 70% ruimschoots naar de overwinning, terwijl KWPN-hengst Presidents Chagall D&R (Jazz x De Niro) onder Stephanie Kooijman met 68,82% naar de tweede plaats liep.

“Toen ik vanmorgen in de auto zat en even tot mezelf kwam, bekropen de zenuwen me wel even hoor”, vertelt amazone Stephanie de Frel lachend. “Maar als ik dan eenmaal in het zadel zit kan ik het vrij gemakkelijk los laten, ongeacht op welk paard ik zit. Dan wil ik gewoon zo goed mogelijk rijden.” Ze nam vier weken geleden de teugels van Four Legends over. “Je kan wel heel lang blijven wachten voor je een keer de ring in rijdt, maar hij kent alle oefeningen goed en je moet elkaar op wedstrijd ook leren kennen, dus zodoende heb ik me maar gewoon opgegeven.”

Goede mentaliteit

“Ik was heel blij met het verloop van m’n proef. Four Legends heeft op wedstrijd een goede mentaliteit en is heel fanatiek in de proef. We hadden geen grote fouten, maar wel wat afstemmingsfoutjes, die er echt op duiden dat we elkaar nog beter moeten leren kennen. In de pirouette was hij me bijvoorbeeld net wat voor, terwijl hij die juist heel erg mooi kan springen en daar makkelijk een acht of hoger voor kan halen. Nu kwam het cijfer uit op zes, wat eigenlijk gewoon jammer is.”

Grand Prix als doel

De Frel heeft er alle vertrouwen in dat het met wat extra kilometers goed moet komen. “Four Legends is heel fanatiek en heel altijd zin om te werken, maar is ook ontzettend lief. Hoewel ik me in de training vooral heb gefocust op het Lichte Tour-werk, heb ik ook wel een aantal pasjes piaffe en passage meegenomen. Ik had zeker wel het gevoel dat het goed moet komen. De Grand Prix is namelijk ook zeker het doel met hem.”

PR voor Kooijman en Chagall D&R

Neefje Chagall D&R, hij is namelijk een halfbroer van Four Legends moeder Vienna, vormde in de proef de grootste concurrent. De hengst maakte in december zijn debuut onder Stephanie Kooijman en liep toen naar 68,16%. In Oud Gastel deed de combinatie er met 68,82% nog een schepje bovenop. De derde plaats in de rubriek ging naar Lenneke Wigmore, die Dubai (v. San Remo) naar 61,54% stuurde.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl