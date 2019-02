Francis Turkensteen: ‘De eners zijn best lastig’

De met de Intermédiaire I gecombineerde Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Assen werd met overmacht gewonnen door Vai Bruntink en de KWPN-goedgekeurde Ebony (Painted Black x Jazz), die uitkwamen op 68,82%. Francis Turkensteen kwam het dichtst in de buurt. De amazone stuurde de Johnson-dochter Enieta naar 64,41% en mocht daarmee het rode lint in ontvangst nemen. De top drie werd compleet gemaakt door Cecile Smit en Edmond.

De Prix St. Georges van Francis Turkensteen leverde een groot verschil bij de juryleden op. De jury bij C kende een percentage van 68% toe, waar haar collega bleef steken op 61%. “Eén van de juryleden vond het drafgedeelte heel imponerend en heeft daar een aantal 7,5-en en achten voor gegeven”, ligt de amazone het verschil in punten toe. “De andere vond het waarschijnlijk iets minder imponerend en bleef bij de zesjes”, voegt ze er lachend aan toe. “Zelf vond ik het drafgedeelte wel fijn gaan, Enieta blijft daarin steeds beter gedragen gaan.”

Geen wow-gevoel

Toch reed de amazone niet haar beste proef toch dusver. “De proef verliep vrij foutloos, maar eerlijk gezegd had ik achteraf geen wow-gevoel. In de galop was Enieta iets gespannen en dat wordt het al snel iets rommeliger. Hoewel ze de pirouettes heel mooi kan draaien, kwam ze nu iets teveel terug. Al met al mocht ze meer door het lijf blijven gaan. Wat dat betreft mag ze wel wat extra kilometers gaan maken, ik had haar al een tijdje niet meer gestart.”

Uitdaging

In de training thuis ligt de focus vooral op het Grand Prix-werk. “De meeste knopjes voor de Grand Prix zitten er al op, maar het aan elkaar rijden van de onderdelen is nog wel een uitdaging. Zelf vind ik de eners het lastigst, maar dat heeft er ook mee te maken dat ze snel iets hectisch wordt in de galop. De ene keer komen er vijftien eners op rij, de andere keer komen we niet verder dan drie. Datzelfde geldt eigenlijk voor de zigzag in galop. Als ze maar ontspannen blijft, kan ik er fijn doorheen rijden.”

Eigen werk

Het is voor Turkensteen de eerste keer dat ze een paard op Grand Prix-niveau traint. “Op de maandagavond rijd ik in de clubles bij Miranda Trip, maar verder doe ik het allemaal zelf. Ik moet zeggen dat het piaffe- en passagewerk vrij goed verloopt, alhoewel de overgangen daartussen nog wat vloeiender mogen.” De amazone wil in de komende maanden het werk beter bevestigen. “Enieta is gelukkig van mijzelf en ik stap er iedere dag met ontzettend veel plezier op. Ik heb nog nooit eerder een paard gereden dat zoveel power heeft en ik hoop dat we een heel eind komen.”

Hoogste percentage voor Nienke Wulff

Bij de jeugd scoorde Nienke Wulff in het zadel van De Mersken Firencio (Florencio x Rousseau) 65,52% in de individuele proef voor junioren. Daarmee mocht de amazone de eerste prijs in ontvangst nemen. Julia Vrolijken eindigde op plaats twee: zij reed Confusius SDM (v. Johnson) naar 63,60%. In de landenproef waren de rollen omgedraaid. Vrolijken scoorde daar 64,24%, net een fractie meer dan Wulff.

*Meer uitslagen volgen*.

Bron: Horses.nl