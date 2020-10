Franka Loos wint Inter I: ‘El Paso mist nog wat routine’

voor naar de naar van Tango-zoon met I. Bedaf, vertelt ze. is kwaliteiten, El wel wat de de te de reed overtuigd de Paso is Loos Loos de die in routine”, Subtopwedstrijd Intermédiaire Gastel “El Op was net kritisch. een Fernando Franka maar groot Paso ze in maatje stuurde. overwinning 68,68% 68,89% Wynton-zoon Oud van mist Daarmee nog Chiel

ook dit jonge gelopen. van wat nog El op de wil deel bij start, spanning Bruntink. voor concours en heeft de de “Daarna finale rijd wel ik achter hij toen als zelf veel mezelf komt makkelijker mezelf zadel veel “Daar hij Loos. en wedstrijden dat aan dat wat ring het ik merk vanaf Cup, vijfjarige opbouwen”, het aan onder vertelt is.” leeftijd paarden elkaar Paso rijd Ik vaker hem jaar op dat van Subli in februari nam Vai niet eens ik merk nog wat

blijven Scherp

en dat “Die Grand rijden wel Ze vervolgt: zelf me.” net “Ik afwisseling nieuw ik Prix houdt ik tussen de scherp, paarden Ik paarden al wel doorstromen U25 van met heb Prix alleen kunnen Het de maar oudere vinden betere Prix. te het hartstikke ik amazone denk wat Grand namelijk Paso erg leuk is andersom en naar vind me zou leuk. om jonge zou Grand jonge het senioren gereden, worden geen zo.” rijden El voor van

Genoeg kwaliteit huis in

moet thuis Gastel, heel stond ook zien.” en Paso galop draaft lopen. protocol wel drie waag, echt goede kwaliteit van om te het onze al gangen. denk trouwens. heel maar heeft dingen hij wat overstap goed dit kunnen “Ik een paard opdoen, genoeg hij blinkt hij uit. ervaring laat maar niveau ik nog Dat op de Grand proef in stapt in Hij is aparte heeft de heel op dat Prix-proef Hij dat goede Oud wel gemakkelijk, El Voordat

hoogste naar dagscore Dees

bij mocht concurrentie elkaar. Daniëlle Houtvast, nemen. de Hofrat) door score gemaakt werd Johnson) van Moerings 64,04%. in Francesco de vierde kwam Connaisseur) In 66,10% een van reed Louise en de realiseerde. naar 63,46% die de Milou van I) 70,15% (v. ontvangst reed Florencio haar met Tjing (v. compleet Met Dees St. Ipad Indo tweede haar met hand Houtvast unaniem zege. (v. Marie top paard meeste I prijs ook drie De Georges De met (v. ze Prix

Prix in Heijkoop de Grand beste

met plaats. Damirez naar M) Heijkoop en de Talitha ze II-proef haar in de Bamberger voor Zware Pharmahorse score 60,52% Bella leverde de Belissimo (v. gemakkelijke Sandro Met van (v. De scoorde Daniëlle goed een in Sarah op Rosa (v. Tour-rubriek. Prix. werd Inter Hit) zege derde. 60,07%. Metall) Theodoor Die 68,42% reed was Vink Grand tweede

proef ZZ-Zwaar 35

Laura (v. 35 ontvangst Alertro) voor en door Met van Zonnaleone behaalde proef prijs In 62,57%. de Ilias Hexagon’s het (v. Iwaarden Daphne mocht Everdale) Vuik Evy met werd (v. van was ze Fleur de Haan. Haar in 68,29%. goed Trichelhof de Louisville) werd tweede proef 63,57%. nemen. derde opgeëist ZZ-Zwaar met zege

Van kop Merrienboer aan

eerste Glamour drie Apache) In naar Capone werd Ram Girl proef de (v. drie. hier op Met 62,07%. met zag Mascha Anouk 63,50% Sharif) top er eindigde nipt en (v. 36 door Golando bleef Zolande plaats Ze anders voor 61,43%. ze sturen. uit. scoorde heel op van Boone-Tuijman Merrienboer te Manon

Uitslag.

Horses.nl Bron: