Frederike Gotink: ‘Hij schrok nog maar één keer’

Op de Subtopwedstrijd in Lievelde deed Frederike Gotink zaterdag goede zaken in de Lichte Tour met Guess (v. Olivi). In de Intermédiare I kwam de amazone net nog iets tekort voor de winst en mocht ze het rode lint ophalen, maar in de Prix St. Georges schreef Gotink met dik 65% de overwinning op haar naam. Naast de overwinning in deze rubriek was haar resultaat ook nog eens de hoogste score van de dag.

“Ik heb lekker gereden, maar ik heb wel een paar dure fouten gemaakt in de series”, steekt Frederike Gotink van wal. “En dat is jammer, want zulke fouten hebben we normaal echt niet.”

Steeds makkelijker

Gotink heeft nog niet zo veel kilometers gemaakt in de Lichte Tour met de achtjarige vos, maar merkt wel vooruitgang in de ring. “Het wordt ook steeds makkelijker met hem, voorheen was hij nog best wel kijkerig, maar nu is hij nog maar één keer geschrokken”, lacht de amazone over haar eigengefokte ruin. “En dat is voor zijn doen echt al heel goed.”

Thuis doorgereden

“Ik heb er bewust voor gekozen om hem thuis eerst nog wat meer door te rijden, zodat het een en ander nog wat meer bevestigd was”, vertelt Gotink verder. “En als je ziet hoe hij bijvoorbeeld de pirouettes deed vandaag dan is dat ook gelukt. Dan is het wel zonde van die fouten, want dat drukt de score toch wat omlaag.”

Sjak Laarakkers

Sinds kort kan Gotink in de training rekenen op begeleiding van Sjak Laarakkers en daar heeft ze vandaag in de ring ook al profijt van gehad. “We zijn thuis bezig om hem nog meer gedragen te laten gaan, zodat hij ook met nog meer expressie kan gaan bewegen en ik kon echt merken dat die training al zijn vruchten begint af te werpen”, blikt Gotink op haar proeven terug. “Ik moet hem wat minder braaf door de proef proberen te rijden. Guess is een paard waar ik echt nog veel van verwacht, maar hij heeft ook gewoon nog wat tijd nodig.”

Wedstrijdplanning

Qua wedstrijdplanning kijkt de amazone niet zo heel ver vooruit. “Ik had nu toevallig deze wedstrijd ingeschreven en volgende week in Haaksbergen, maar verder is de agenda nu nog leeg. Met de weersvoorspellingen voor volgende week weet ik ook niet zeker of ik echt ga starten donderdag, maar het zou fijn zijn als het wel zou lukken. Het is goed voor zijn ervaring om weer een andere ring te zien”, blikt de amazone vooruit.

Stuivertje wisselen

In beide rubrieken ging de strijd om het oranje lint tussen Gotink met Guess en Karin Pettersson met Apple King K (v. Lovis Corinth). Pettersson kreeg in de Inter I in totaal 64,853%, waarmee ze de rubriek won. Gotink kwam in deze rubriek op een score van 63,897%. In de Prix St. Georges kwam Pettersson uit op een totaal van 65% en kreeg Gotink 65,221%. Leila Sticker was in beide rubrieken goed voor de derde score met Fieldmaster (v. Ampère). In de Inter I kreeg het duo 63,309% en in de PSG kwam het totaal uit op 62,426%.

