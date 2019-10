Frederike Gotink over de 70% in Zevenaar

Frederike Gotink was zondag met Guess (v. Olivi) niet alleen de winnares in de met young riders gecombineerde Inter I-rubriek, maar zette met haar score van 70,515% ook de hoogste score van de dag neer in Zevenaar.



Gotink was met haar eigengefokte ruin de enige die over de zeventig procent ging, maar de nummer twee, Leila Sticker, ging bij één van de juryleden ook in die richting. Zij kreeg voor haar Inter I-proef met Fieldmaster (v. Ampere) een keer 69,706%, maar kwam uiteindelijk uit op 67,868%. Yvonne Zuring maakte met Showsister (v. Show Star) de top drie compleet met 67,574%.

PSG

In de Prix St. Georges eindigde Gotink ook in de top drie met de Olivi-zoon, maar dan op de derde plek. Sticker mocht in deze rubriek het oranje lint ophalen met haar totaal van 67,721%, waarbij ze opnieuw bij een van de juryleden over de 69% ging. Marian Dorresteijn eindigde met haar eigengefokte elitemerrie Enjolien (v. Jazz) met 66,544% op de tweede plaats.

ZZZ eerste groep

Wendy Egberts Sies was met Bravour (v. Fürst Heinrich) in de eerste proef ZZ-Zwaar goed voor de winnende score van 63,929%. Maartje Klop kreeg met Amstelvreugd’s Corento (v. Sorento) te maken met een behoorlijk juryverschil van precies acht procent. Uiteindelijk kreeg ze 63,857% waarmee ze tweede werd. Lotte van der Land maakte met Faye de la Lande (v. Fürst Nymphenburg) de top drie compleet.

In de andere ZZZ-proef won Van der Land met een score van 61,929%. Klop mocht ook hier het rode lint ophalen met een totaal van 61,071% en Egberts Sies werd in deze rubriek derde met 60,071%.

Tweede groep

In de tweede groep ZZ-Zwaar, die gecombineerd werd met de junioren pakte Chantal Rauws twee keer de overwinning met Bright Star (v. Johnson) met 64,429% en 65,286%. Noortje van der Velden mocht zich in beide proeven melden voor het rode lint. Zij kreeg 63,786% en 63,5% voor haar ritten met Cilinco (v. Trento B).

Zware Tour

Er kwamen in de Zware Tour in totaal vijf combinaties aan de start, verdeeld over twee rubrieken. Vienna Romp won de Grand Prix met Darshan (v. Vivaldi) met 63,750% en Karin Petterson won de Inter II met Apple King K (v. Lovis Corinth) met 64,559%.

