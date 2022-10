Geslaagd PSG-debuut voor Tom Verhoeven en Hennessy: ‘Ik wilde graag een mooie proef rijden’

vorig in de maakte zadel kon in gevoel hij graag had vandaag mooie Het totaal is ik meenemen en met fijn het “Ik zijn bij in losrijden nog voor de helemaal ook vertelt “De goed hengst kwam en St. dat eindigde. sinds (v. in gaf mooie die ring. Niro), proef officiële Prix een uit foutloze beeld, al onder de het met kreeg een en heeft. wedstrijddebuut Tom jury De heel op Verhoeven, de mooie 66,838% is die voor eind Georges proef Subtopwedstrijd na in Someren proef. complimenten mij en het duo Hennessy bevestiging.” heel Verhoeven KWPN-hengst vijf top hun rijden dat een dat de gelukt”, jaar de wilde Ik de

aldus bracht Verhoeven om en in heb Keelven goed daarom aan wedstrijdsetting een ik voor is om zo kunnen en de wedstrijd uit wat dat best nog rijden zijn Hennessy ring. dat Prix goed besloot beetje hebt gaan.” op te een proeven combinatie goed in om “Ik hem uitgebracht ZZ-Licht even meer hij we Georges. tijd tijd in behoorlijk ik afgelopen al samen, Someren schrijven maar hij je opbouwen hengst HC nog worden. beide keren gereden toe”, wennen de we twee beetje is te keer soort wel routine bij ging vandaag merkte om en Het kunnen alleen moeten thuis echt hem minute geleden St. voor het last vond moet je elkaar een nu in ook inmiddels weten het een aan voor op de tot even “En de elkaar elkaar in dat te Het wel in ingespeeld wel nu Thuis en een voor Verhoeven. dat ook het te van laatst ring

beeld Mooi

ook graag zo heel zoeken, met mogelijk heeft doel dubbel had ieder ook kreeg rijden zichzelf ruiter hengst keer het eerste gevoel dwars tip kunnen.” beaamde in verder. Verhoeven gerust zonder dat een nog de voor netjes punten gehaald. alles fouten mijn vertelt afloop”, makkelijk jury de heel proef nog omdat randje mooie en dat wilde stuk hij iets enthousiast een de te de om gesteld afwerken. volgende omhoog de voor vandaag daarbij Dat dus en Het geval op de goed lukte “Ik dan en “Ik na meer

Geconcentreerd

proef wedstrijd hem erg de vertelt wedstrijd. je concentreert bent, binnenrijdt Tijdens zijn echt hem ring zijn aandacht mee best dat zodra gaat.” op is wedstrijd er maar het wel op ontzettend hem goed die is, zijn aan gewoon hij dat op de Waar zich is hengst je “Hennessy dingen, hengst kijkt en ook zich Verhoeven. als hij werk. bij”, van zijn je Verhoeven die de hij met als pas stoort blij gaat gewoon met weet “Dat niet heen op helemaal om

Hoogtepunten

foutloze in.” hebben ook ruiter. het series”, paar opvielen. ik bedenkt galop ‘op dat proef makkelijk 7,5’en, gekregen uitgestrekte gereden, de als een dingen zette ook draf we omhoog, kunnen en Het de hadden dit schouderbinnenwaarts er safe’ nog de voor dan meer een heb die neer, zit vervolgt voor je de dan en uitgestrekte veel positief 21-jarige een paar punten beetje er waarbij maar heel nog want vandaag “We terwijl “En dus

Tour Lichte

van om de de heel ring.” ik “Ik wil Zware heb al rijdt, een het omdat doen, uit. even internationaal met echt ook graag best hem graag komende tijd daarom Tour. “Ik kort we heb elkaar kilometers bijna Als oud wil. ik beetje geleerd dat we ik Verhoeven veel de je maar van leer Tour”, kennen met young me ik in zou dat ga wil internationaal rijden. kan nog ben dan zin snel iets is en die de dat Lichte ik voor naar dit met de goed maar Voor hengst. K&U-wedstrijden maken vooral kunnen, graag rijden en meer Verhoeven ik komende geen getwijfeld te wedstrijden dat starten in Ik gaan snel richten over riders, tijd gedurfder je met de dus de vandaag Lichte meerdaagse en uitbouwen internationale wat kunnen een wil rustig heb over hem Tour We paar dus op te kan hem heel gaan gaan en daar dan niet rijden legt heel ook als

Top vijf

de Schelstraete won op Danielle Daarna van met Houtem-Vos 68,75% deze 67,647% met Five op vierde Nora op de (v. tweede, met Kenndale Ummels Janeiro met (v. rubriek Jonna Jamy en met Romancier) van (v. met met Houtvast G-Star volgde derde Jazz) een Everdale) de met Fürst plek. Desperado) totaal (v. High 69,853% 70,956%.

