GP-zege met bijna 67% voor Van Weering en Variohippique’s Vingino

Valentijn van Weering was op de Subtopwedstrijd in Benningbroek de unanieme winnaar in de Grand Prix met Variohippique's Vingino. Van Weering kreeg in totaal 66,96% van de juryleden. "Ik ben er blij mee natuurlijk, maar de scores op zich zeggen me niet zo veel, ik ben vooral heel blij dat het management voor Vingino werkt, dat ik merk dat wat ik in de voorbereiding doe eruit komt in de proef", aldus Van Weering.

“Vingino is een paard dat je echt moet leren begrijpen om hem te kunnen rijden”, aldus Van Weering. “Toen ik hem onlangs van Tommie (van Puijenbroek-Visser red.) overnam kon ik nog geen wissel met hem rijden en heb ik echt moeten leren hoe hij denkt om het toch voor elkaar te krijgen.”

Perfectionist

“Ik ben een enorme perfectionist en ben daarom ook geneigd om veel te doen, maar bij Vingino werkt dat averechts. Als ik bij hem te veel doe dan kom ik op de laatste AC-lijn met passage, piaffe, passage en halt niet meer goed aan het eind. Hij is net een lucifer, die als hij eenmaal aangaat ook niet maar zomaar uitgaat”, vertelt Van Weering verder. “Nadat het vorige week in Wormerveer nogal mis ging omdat ik probeerde met meer expressie te rijden, heeft Tommie me deze week op het hart gedrukt dat ik echt moet proberen om niets te doen. Ik moet accepteren dat sommige dingen nog niet zo goed gaan als ik zou willen en gewoon zo min mogelijk doen. En dat heeft gewerkt. Ik wist dat het goed zat vandaag omdat hij bij de begingroet bij X stilstond.”

Doel

Het doel dat Van Weering stelt voor zichzelf en Vingino is vooral om veel plezier te beleven en om zo fijn mogelijk te kunnen rijden. Bij Vingino is het vooral belangrijk dat je probeert te begrijpen hoe hij als paard denkt en niet te proberen om hem als een mens te laten denken. “Ik had nooit gedacht dat je zó betrokken zou kunnen zijn bij een paard, daar heb ik me in eerste instantie over verbaasd toen ik dat bij Tommie opmerkte. Maar nu ik Vingino zelf rijd merk ik dat hij gewoon een paard is waarmee je dat hebt. Ik ben echt de hele week bezig met hoe ik het het beste kan doen voor hem. En als het dan lukt om op dat ook op wedstrijd voor elkaar te krijgen en je daar nog mee wint ook, dan is dat natuurlijk heel mooi.”

Top drie

Kim Jacobi werd tweede in de Grand Prix met Horses2fly Apres Minuit (v. Prestige VDL) met een score van 64,95%. Ze werd op de voet gevolgd door Leonie Buur-de Rooy met met haar NRPS-pony Buur’s Palusha (v. Painted Black) met 64,57%. Voor Buur, die in november haar eerste winstpunt haalde in de Grand Prix met haar pony tussen de paarden, was dit het derde winstpunt.

Prix St. Georges

In de Prix St. Georges was Iris Sijtsma met De Mersken Eye Catcher SF (v. Gribaldi) goed voor het beste resultaat. Alhoewel de juryleden niet unaniem waren in hun oordeel was de score van 65% genoeg om Jennifer Harnett met Eximio (v. Zircon) voor te blijven. Op facebook liet Sijtsma weten dat haar doel voor vandaag om vooral ontspannen te rijden zo goed gelukt was dat ze zelf vergat te tellen.

Harnett kreeg 63,9% voor haar proef met de goedgekeurde Lusitano-hengst en werd door een van de juryleden bovenaan gezet.

Inter I

In de kleine groep Inter I kreeg Shelby Spierenburg met Champ (v. Oscar) de hoogste punten. Het duo kwam uit op 64,71% en verwees daarmee Selina Jansen met Emy (v. Vivaldi) met een totaal van 63,31% naar de tweede plaats.

Lees ook:

Priscilla Korpos wint ZZ-Zwaar met persoonlijk record

Uitslagen volgen

Bron: Horses.nl