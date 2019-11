Grandioos ZZ-Zwaar-debuut voor Saskia van Es en Italo: ‘Dit kan m’n volgende Elastico worden’

Saskia van Es kende tot dusver al een heel succesvol jaar met Italo (Fürstenball x Houston), maar deed daar vandaag op de Subtopwedstrijd in Someren nog een schepje bovenop. Met de pas zesjarige hengst won ze haar ZZ-Zwaar-debuut met 72,00% en 69,86%, waarmee ze zich in beide proeven bijna negen procent los reed van de nummer twee. Voor de amazone - die al vele titels gewonnen heeft - is het 'pas' haar tweede Subtop-paard, maar ze weet zeker: "Dit kan m'n volgende Elastico worden".

“Italo liep in Someren een fantastische eerste proef. Ik kwam al zo blij en tevreden de ring uit, dat het me eigenlijk niet meer uitmaakte hoe de tweede proef zou gaan”, vertelt ze lachend. “Hij is natuurlijk pas zes jaar oud en raakte in de tweede proef wat vermoeid, waardoor hier en daar wat foutjes ontstonden. Maar met dit begin kan ik alleen maar hartstikke blij zijn.”

Het complete plaatje

De amazone is meer dan enthousiast over de donkerbruine hengst. “Hij heeft het complete plaatje en er is niets dat hij niet kan. Hij heeft allereerst al zoveel expressie en uitstraling, er komt echt wat binnen. Dat was ook een compliment dat ik na afloop van de jury kreeg. Daarnaast heeft hij echt geen moeite met de oefeningen, hij kan bijvoorbeeld echt geweldige pirouettes. Het is nu een kwestie van sterker en ouder worden.”

Spelenderwijs dingen meenemen

Van Es won met AES-hengst Elastico (Johnson x Concorde) bijna alles wat er te winnen viel en maakte dit jaar op overtuigende wijze haar internationale Grand Prix-debuut, ook al was hij pas haar eerste paard in de Subtop. “Met Elastico was alles nieuw, dus het duurde allemaal wat langer voordat ik het onder de knie had. Ik merk nu met Italo dat het allemaal soepeler gaat en ik neem dingen spelenderwijs sneller mee in de training.”

De weg bewandelen

Van Es hoopt met Italo hetzelfde pad te kunnen bewandelen als met Elastico. “Zijn eigenaren willen hem niet verkopen, dus ik heb de zekerheid dat ik hem tot en met de Grand Prix kan rijden. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is ook de bedoeling dat ik die weg helemaal bewandel. Qua kwaliteit kan hij het zeker”, besluit de amazone enthousiast.

