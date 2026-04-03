Hans Peter Minderhoud debuteert succesvol met Mister US: ‘We zijn wel klaar voor de Grand Prix’

Ellen Liem
Hans Peter Minderhoud met Mister U.S. Foto: privé
Hans Peter Minderhoud is bezig aan een enorm succesvolle debutenreeks: na een winnend Lichte Tour-debuut en de eerste Grand Prix met My Toto heeft hij daar vandaag nog een fraai debuut aan toegevoegd. Voor zijn allereerste wedstrijd met de hengst Mister U.S. (Grey Flanell x Sir Donnerhall) koos de topruiter gelijk voor de Zware Tour en dat pakte goed uit. Met dik 69% was de combinatie op de Subtopwedstrijd in Deurne de beste in de Intermédiaire II en derde in het combineerde Zware Tour-klassement.

