Hans Peter Minderhoud: ‘Ik heb wel zin in het NK Dressuur’

twee x van ruim goed stuurde Subtop-driedaagse dan Daarmee 74,85% ik Hans heel bij de fouten maar vorige kritisch: viel de het uit maar wel “Hij in Invictus procent dag stoere St. Groesbeek, aan, Georges. Sparrow debuut Peter zege Voice) de de Minderhoud twee had in met is in lager Minderhoud (Jack Prix ook Tolbert Op maand voelde proef.” in score eerste naar de de m’n

van vertelt ik daardor buiten wat de er wissel had waardoor serie de om wissel. serie zoals door, een helemaal eerste en de kwam de we vier verliep kwam noemen, naar thuis even de keertwendingen ruiter. Jack, minder. een in mindere goed Bij iets m’n hulp niet Daarnaast tegen m’n de in been. “Eén wat Invictus ontstond”, draaide miscommunicatie

Fijn wedstrijdpaard

vervolgt: Jack vorige liep Dressuur “Jack veel goed. voorbereiding ring was Groesbeek naar fijn Tolbert en dat nu in geval. fijn al heel weer score meegenomen heel betreft heel dat het drafwerk looplust.” Het de te benodigde op niet als “Ik NK.” maand NK direct was kijkt wedstrijd voor heb Hij ook mijn om heeft het hem en behalen, deze het wedstrijdpaard. rond in Minderhoud is tweede een wat maar

Boy Dream

ruiter is het door carrière “Dream de (Vivaldi een Glock’s Ferro) is Dream Hij Boy de weer zijn redelijk naar tijd het ook mee vertelt zijn gaan”, Tolbert. lang Olympisch Minderhoud kader-paard naast om aan slag nam lachend. dekseizoen x te trainingspaard. nu met gehad, als mee Boy andere maar coronavirus Invictus heeft

Trainingsrondje

situatie. Dream trainen. in ideale dus ik binnenkort Ik moet dat al Boy eigenlijk “Dream op is loopt. wedstrijd Amsterdam, zeggen heb.” het de zin wel om dan dat stond kunnen klaar keer liep bedoeling zijn een ambiance even de NK Het daar laatste een te Boy dergelijke het wedstrijdbaan Vanmorgen is Jumping hem vroeg prachtig was in dit de en fijn

Syrakus

met Daarin plaats bracht rubriek 85,4%. vandaag succes. thuis in De gehouden.” derde Syrakus hem kende daarna aan Hij zesjarige ruiter we jaar gelopen Sanavio dressuurpaarden. namelijk onder behaalde voor Riccardo meer een de Sezuan-zoon jaar en de heeft start vorig hebben de nog hij hier ook lang “Syrakys

als gras Groen

was paard. goed “Hij heel heen cijfer negen zo en een stapt steken.” de gesproken de als van is en wat galop een wel groen het Hij zich voor op maar nu Normaal eigenlijk bleef nog om het gras, 9,5 maar een zes draf. kreeg heel goed, alles hij hij gespannen, waardoor is voor zag ook

Minderhoud aan kop ruimschoots

naar de In vijf volgde Prix Yessin Iconic de plaats. Rahmouni Vitalis-zoon nam Taonga. derde Joyce Ze voorsprong imponerende Lenearts op op procent 69,49%. St. stuurde bijna en Impress Georges KWPN-hengst B de Beukenvallei’s de Minderhoud

Grand Rahmouni Prix wint

Boy Sorento) met een Sandro hield deed at Prix (v. de in op dikke Damirez uit ze Yessin der derde. 69,13%. Daniëlle Beach Met halve De goede Rahmouni kwam op naar van Heijden All Ampère-zoon werd Once. (v. met procent Heijkoop de de KWPN-hengst zaken Kebie Rahmouni Hit) 71,20%. afstand. beeldschone Daarmee Grand liep

NHPhoto Lenaerts at met de All dubbel Foto: Yessin Once. in prijzen Rahmouni

Lenearts, Intense met mocht in Marc de haar troef St. aan zege plats. de 70,15% rubriek ontvangst andere Zijn het Peter stuurde behaalde witte 65,05%. tweede de Jazz) Euro op Days drie Met juryleden scoorde Joyce alle proef deze was de naar van en Yvonne geplaatst. Prix (v. ze Glory amazone lint 66,96%. de nummer II. volgde (v. goed werd Intermédiaire kop (v. Spahn Snieder unaniem Stedinger) voor Georges, in De drie Voice) door nemen. TandArt in De

Hitze Vaessen maakt indruk Lenaerts met Joyce Foto: Roland Euro.

Carlijn Lynn Haliva (v. plaats twee. II) haar met ShipFund’s de Juan Saskia 66,52%. op Welt Dante’s Vaessen Hit Poelman met Met met Eva amazones 69,36%. Anouk 65% behaalde exact ze en Glory Noordman (v. (v. Hus). op op de behaalde schreef Zamora Don Jessica Intermédiaire kwamen Chippendale) Twee Ze Knol (v. uit: I naam. Wynton) volgde

met Carlijn maken Eva Vaessen uit de Lynn. dienst Foto: NHPhoto Hengsten

In Met Apache) deze de recent klasse Daniëlle Eye door (v. proef onder 73,36% eveneens ze Veeze naar ze ontvangst KWPN-hengst derde Catcher), mocht (v. werd niveau Style Vliet (v. Heijkoop met Bart in Deparon van (v. Uytert-van uitgemaakt Deveraux) de liep, zijn ZZ-Zwaar uit scoorde dienst debuut dit nemen. proef op In Renate 35. 69,50%, in zijn goedgekeurde liep tweede 68,93%. zowel behaalde die als het U.S. hengsten. maakte, Jupiter in Wynton), Imposantos op vierde drie kwam prijs 69,71%. die pas met

Weer Rahmouni

volgde (v. proef in vijfde score Wackers-Meers Met prijs, Lotje uit Haar Charmeur) elkaar. Black). voor (v. Guilty op bij In Inana By B reed 36 nog de Jannelle (v. scoorde Yessin nu goed Rahmouni. Painted op met Belissimo Schoots, 35 derde 66,21%. Irabel werd proef de tweede. 66,14% als van kwam kwam Gucci 65,64%. hij naam overwinning Met M) ze

Uitslag.

Bron: Horses.nl