Hattrick voor Corinda Luttjeboer in Houten

Op de laatste dag van de subtop-driedaagse in Houten was de overwinning in de kür op muziek ZZ-Zwaar voor Corinda Luttjeboer met haar Lord Leatherdale nakomeling Endyrava DC. Met 71,25% wist ze Linda Verwaal voor te blijven. Alle drie de dagen was Corinda Luttjeboer de grote winnares in de ZZ-Zwaar. Robin van Lierop was, net als op donderdag, vrijdag wederom de beste in de Zware Tour. Dit maal schreef van Lierop de Kür op Muziek op zijn naam.

Op dinsdag was Luttjeboer met 68,70%, ondanks wat ‘slordigheidjes’ zoals ze het zelf noemde, ook al de beste in de met het ZZ-Licht gecombineerde rubriek. Luttjeboer was op woensdag ook al onverwinnelijk en hield dat ook vast in de Kür op donderdag. Dit betekende een hattrick voor de amazone. Linda Verwaal, die woensdag als derde eindigde, schoof op donderdag een plaats op en werd met Ghio (v.First Romancier) tweede.

Kür op muziek

Donderdag schreef Robin van Lierop al de Grand Prix Spécial op zijn naam en ook op vrijdag was het weer raak voor de ruiter. In de Kür op Muziek behaalde van Lierop met Cupido (v.Rhodium) een score van 74,345% en ging er met de overwinning vandoor. Anouk Noordman scoorde met Zeronica (v.Talos) 71,250% en werd tweede.

Zware Tour

Net als in de Lichte Tour troefde ook in de gecombineerde Zware Tour (Intermediaire II en Grand Prix) Dominique Fillion Mark van de Donk af. Fillion behaalde met Dastan (v.Sydney) een percentage van 68,24% en eindigde op kop. Van de Donk en Jazz Time (v.Jazz Rubin) reden een score van 67,43% en werden tweede

Uitslag ZZ-Zwaar Kür op muziek:

Corinda Luttjeboer – Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) 71,25% Linda Verwaal – Ghio (v. First Romancier) 70,43%

Uitslag Grand Prix Kür op Muziek:

Robin van Lierop – Cupido (v.Rhodium) 74,375% Anouk Noordman – Zeronica (v.Talos) 71,250%

Uitslag gecombineerde Zware Tour:

Dominique Fillion – Dastan (v.Sydney) 68,24% Mark van de Donk – Jazz Time (v.Jazz Rubin) 67,43%

Bron: Horses.nl