Hergen van Hall wint PSG-debuut: ‘Hij is best wel wereldvreemd’

De zevenjarige Hurricane Domino (Charmeur x D-Day) nam op vijfjarige leeftijd succesvol deel aan de Pavo Cup-selectie in Harich, maar daarna bleef het stil rondom de ruin. Op de Subtopwedstrijd in Vrouwenparochie reed Hergen van Hall de ruin de ring in en won direct zijn Prix St. Georges-debuut met 66,62%.

“Hurricane Domino is van Arjen van Diepen en Kirsten van Wezel. Hij heeft als jong paard een handjevol wedstrijden gelopen, maar is eigenlijk wereldvreemd. Ik was eigenlijk van plan hem een tijdje in het ZZ-Licht te rijden, maar wedstrijden met springen en tribunes erbij waren echt teveel van het goede voor hem. Hij keek daar echt z’n ogen uit”, vertelt Hergen van Hall lachend. “Gisteren was ik op concours hier en ik had de mogelijkheid me nog bij te schrijven, dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb dat maar gewoon gedaan.”

Foutjes permitteren

“Het is een leuke wedstrijd in Vrouwenparochie. Het is gezellig, er zijn goede prijzen en de baan is fijn om in te rijden. Voor Hurricane was er veel minder om te zien. Anders kreeg hij best veel spanning en kon je er niet aanzitten, maar in de proef wil je toch juist kunnen blijven rijden. Nu was dat al veel beter. Hier en daar hadden we nog een foutje, maar ik kon me dat ook wel permitteren dankzij erg fijne stukken. Hij kan daarnaast stoer draven, maar kan dat nog niet altijd even goed volhouden.”

Meer van hetzelfde

Van Hall heeft in de loop der jaren naam opgebouwd als ruiter die goed overweg kan met lastige paarden. “Als je iets goed kan, krijg je al snel meer van hetzelfde. Ik was als jonge ruiter al goed met lastigere paarden en ben ook van mening dat ieder paard een kans verdiend. Ik houd wel van een uitdaging. Het gebeurd echter wel vaak dat als ik net lekker met een paard aan het rijden ben en een doel bereikt is, het paard verkocht wordt. Dat is wel eens jammer, want ik vind het ook leuk om verder te komen in de sport.”

Twee kanten

De ruiter, die naast zijn stal ook jureert en regelmatig verantwoordelijk is voor de opleiding van aspirant-juryleden, reed eerder al eens Intermédiaire II. “Natuurlijk zou ik ook wel eens Grand Prix willen rijden. Ik heb er wel over nagedacht om zelf een paard aan te schaffen en op te leiden, maar het heeft twee kanten. De schoorsteen moet blijven roken. Als er een paard weg gaat, waar ik net lekker mee onderweg was, vind ik dat wel jammer. Maar anderzijds, er komt ook altijd wel weer wat anders voor in de plaats.”

Genieten

Van Hall is blij met de manier waarop zijn stal draait. “Ik krijg vaak erg getalenteerde paarden op stal, die zichzelf wat in de weg zitten. Ik vind opleiden erg leuk, maar kan er ook van genieten als zo’n paard het daarna met een andere ruiter goed doet in de sport.” Toch heeft de ruiter een talent voor de toekomst op stal, die – zoals het nu lijkt – langer mag blijven. “Dat is een zesjarige Everdale, die in het Z2 naar het Nederlands kampioenschap mag. Een heel goed paard. Daarnaast rijd ik een aantal jongere paarden die, zoals het nu lijkt, meer voor de lange termijn zijn.”

Dubbele winst voor Ferweda

In het ZZ-Zwaar in Vrouwenparochie kwam Neeltje Ferweda twee keer als winnares naar voren. Met Hello World (v. Parcival) behaalde ze in de eerste ring 63,29%. In de tweede proef stuurde de amazone de zevenjarige naar 62,57%. In beide proeven eiste Anja Oudendag de tweede plaats op. Met Zwarte Willem Fan’e Beijemastate kwam ze twee keer op precies 60,00% uit.

Bron: Horses.nl