Hermès onder Dinja van Liere naar ruim 72% in Prix St. Georges-debuut

De KWPN-goedgekeurde Hermès (Easy Game x Flemmingh) was onder het zadel van Dinja van Liere de grote winnaar op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden. De hengst - vorig jaar nog goed voor brons op het WK Jonge Dressuurpaarden - liep naar een veelbelovende 72,13% in de Prix St. Georges en bleef daarmee tien (!) procent voor op de nummer twee, Sophie Kuijken en Cassius (v. Vivaldi).

Aan het begin van dit jaar liep Hermès nog naar een afgetekende zege in de KWPN Hengstencompetitie klasse Z/ZZ-Licht dressuur en daarna bleef het tot aan de WK-selecties stil rondom de hengst. In Ermelo kon hij zijn succes van vorig jaar niet herhalen en Van Liere werkte hem daarna rustig door naar Lichte Tour-niveau. “Het WK liep niet helemaal zoals gepland. Hermès was een soort van ondersteboven van het hele gebeuren”, blikt de amazone terug.

Goed bij de les

“Ik was er dan ook erg blij mee dat hij in Ammerzoden weer mooi ontspannen was en goed geconcentreerd bij de les bleef. Hij voelde eigenlijk direct met losrijden al fijn en hield dat ook in de proef goed vast”, vertelt Van Liere. “In de proef zelf had ik geen grote fouten, alleen een keertwending die niet helemaal mooi ging. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar voor z’n eerste keer ben ik meer dan tevreden. Hij springt mooie series en laat goede zijgangen in draf en galop zien.”

Niet op één paard wedden

Van Liere rijdt de hengst komende week op de Subtopwedstrijd in Utrecht, welke geldt als selectie voor Jumping Amsterdam. “In Utrecht start ik ook Geniaal, dus ik hoef niet op één paard te wedden”, grapt de amazone. “Er zijn veel goede combinaties die een ticket voor Jumping willen en er is per wedstrijd maar één te vergeven. Een foutje is zo gemaakt en je bent afhankelijk van de vorm van de dag, dus ik dacht: als ik er twee bij me heb, maak ik ook meer kans.”

Stal vol getalenteerde paarden

Binnenkort maakt Van Liere ook haar Lichte Tour-debuut met WK-merrie en Pavo Cup-winnares Haute Couture (Connaisseur x Krack C). Daarmee heeft ze een aantal erg getalenteerde paarden op dit niveau. “Deze paarden kwamen allemaal op driejarige leeftijd bij me, toen ik pas voor mezelf was begonnen. Ze hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt en laten alledrie heel veel talent voor het sluitwerk zien. Ik ben dan ook erg blij dat ik ze nog onder het zadel heb!”

Van Vugt wint Inter II

In de Prix St. Georges stuurde Janneke van Riet Freelance (v. Painted Black) met 61,69% naar de derde plaats en bleef daarmee een kleine procent voor op Arthur van Rooij en Edea (v. Johnson), die eerder al door dochter Evi bij de junioren werd uitgebracht. De Intermédiaire II ging de zege naar Cindy van Vugt en Esperance (v. Wynton), die een score van 63,31% liet noteren. De tweede plaats in deze rubriek was voor Anne Luijten en Equine Risk’s Energy (v. Voice).

Magere scores in ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar werden in de tweede proef geen scores boven de 60% gerealiseerd. In de eerste proef was Sharina Mandemakers met Guns ’n Roses (v. Voice) de beste met 60,79%. Solvej Rob kwam met 60,07% het dichtst in de buurt. Dat deed hij in het zadel van Ivano van de Vogelzang (v. Rock Forever I).

Uitslag.

Bron: Horses.nl