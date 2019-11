Hoogste dagscore in Axel voor Amber de Groot met Homemade

Amber de Groot was zaterdag op de Subtopwedstrijd in Axel goed voor de unanieme zege in de Prix St. Georges met Homemade (v. Hexagon's Louisville). Met haar score van 65,735% schreef ze niet alleen de rubriek op haar naam, maar zette ze ook de hoogste score van de dag neer in de Subtoprubrieken.

Mieke Evertse eindigde in de PSG op de tweede plaats met Godiva DH (v. Apache) met 64,706%, de tweede hoogste score van de dag. Dat was niet het enige succes voor de amazone gisteren, met haar andere paard Cassandra (v. Sorento) eindigde ze op de tweede plaats in het ZZ-Zwaar. De top drie werd compleet gemaakt door Petra Verschueren – Tollenaar met Golden Girl (v. Uphill) met 61,029%.

Grand Prix

Vincent Bol was in de Grand Prix met Baltimore (v. Johnson) de enige, die boven de zestig procent scoorde. Het duo, dat in september debuteerde op het hoogste niveau, won de rubriek met een totaal van 62,283%.

Inter I

In de Intermédiaire I was het oranje lint voor Emily Wiskerke met de op dit niveau debuterende Giant Cristall (v. Andor). “Knappe Giant Cristall wint zijn debuut in de intermediaire I met bijna 63%. Super trots, want dat betekend dat hij mijn tweede zelf opgeleide paard is die inter I loopt”, liet Wiskerke na afloop weten.

ZZ-Zwaar

In de rubriek ZZ-Zwaar was de groep deelnemers wat groter dan in de rest van de rubrieken van de dag, maar er slaagden slechts twee combinaties erin om winst te rijden. Mark Bouthoorn kreeg 61,143% voor zijn proef met Sandro Junior (v. Sandro Hit) en won de rubriek en Evertse mocht het rode lint ophalen met haar totaal van 60,357%.

Young riders

Julia Bouthoorn was als enige deelnemer in de YR-rubriek met Infodatek’s S-Klasse (v. Sir Donnerhall) al verzekerd van de winst. In de eerste proef kreeg ze 63,015% van de jury en in de tweede proef deed ze er nog een schepje bovenop en kwam ze uit op 64,044%.

Uitslag

Bron: Horses.nl