Hoogste dagscore in Roden voor Bennie van Es met Jetse fan Hickaerd

Bennie van Es heeft op de Subtopwedstrijd in Roden de Prix St. Georges gewonnen met Jetse fan Hickaerd (v. Ulke 338). Van Es won de rubriek met een score van 66,838% en noteerde daarmee ook gelijk de hoogste dagscore. Stephanie Berends kwam met Giorgio (v. Bordeaux) in het ZZ-Zwaar als winnaar uit de bus en Britt Muis mocht als enige starter in de Inter I met It's Britt's Hebbe (v. Olgert 445) het oranje lint in ontvangst nemen.



Voor de achtjarige Jetse was het de tweede wedstrijd op dit niveau. Twee weken terug bracht Van Es de hengst, waarmee hij vorig jaar Goud won op het EK Friese paarden in het ZZ-Zwaar, voor het eerst uit in de PSG. Dat debuut leverde ruim 63% op.

Mooie cijfers

Van Es kreeg meerdere 8’en op zijn protocol vandaag voor onder andere de uitgestrekte draf en appuyementen in draf en galop. In de galop moet Jetse nog wat kilometers maken volgens de ruiter. Deze keer stond er een een 7,5 voor de pirouette en gingen de series een beetje mis, maar vorige keer leverden de series juist goede punten op en waren de pirouettes minder.

Mesten

“Ik heb heel fijn gereden, maar het is jammer dat het net op het laatst in de proef een beetje mis ging”, vertelt Van Es. “Hij moest precies twee keer mesten in de series en dat ging een beetje ten koste van de harmonie. Jetse is niet kijkerig, maar hij kan wel wat heet worden en heeft dan toch iets spanning, waardoor hij vaak kleine beetjes mest. We hebben de series af kunnen maken, maar niet zo goed als het zou kunnen.”

Fine-tunen

“Voor de komende tijd is het vooral belangrijk om om alles nog beter te fine-tunen. Hij vindt het soms nog wat spannend en dan moet je goed opletten dat hij tussen je been en je hand blijft. Ik rijd hem nu zo’n anderhalf jaar en het is pas de tweede keer op dit niveau, maar als die afstemming verbetert dan kunnen die punten ook nog omhoog.”

Top drie

Het was maar een klein groepje ruiters vandaag in Roden, maar alle drie de combinaties uit de top drie scoorden boven de 66%. Britt Muis eindigde met It’s Britt’s Hebbe op de tweede plaats met 66,691% en Cecile Smit maakte met Edmond (v. Westpoint) de top drie compleet met 66,103%.

Inter I

Als enige deelnemer in de Inter I kon Muis de overwinning niet ontgaan met It’s Britt’s Hebbe. Het duo kreeg 62,574% van de jury.

ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar was Stephanie Berends met Giorgio (v. Bordeaux) met haar score van 64,786% goed voor de unanieme zege. Muis kwam in deze rubriek met Aarnold (v. Wike 104) voor het eerst aan de start en kreeg 62, 571% voor haar proef. Daarmee eindigde ze op de tweede plek voor Daniëlle van Bergen en Ayden of Gold (v. Democraat), die 61,286% kregen van de jury.

