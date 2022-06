Hoogste dagscore voor Jessica Leijser met Kashmir: ‘Het was eigenlijk alleen even een oefenrondje’

kreeg wedstrijd voor goed wilde vertelt Intermédiaire ging Leijser van score hem oefenrondje van totaal in in was duo vertrouwen een net op vandaag”, Het procent, de de (v. dag tevreden, ik naar heel München eigenlijk op akkefietje voor heeft fijn met ook het geen de Grote in maar de met Molenhorst. totaal Glamourdale) met de Jessica vandoor ik gehad alleen Someren voor wel zeventig en hierheen vandaag in klein graag gelopen Kashmir Subtopwedstrijd want gaan.” we even ik overwinning Leijser. hoogste even en een “We met ben “Hij I. weer ging het 69,853% op Brogel hebben Hemelvaart zeer geven er

ook in de niet maar was I-proef dag was ik andere zielig zich in graag een liep. de en en heel drie over met in heel waar top fijn al het toen dag in de hij paard liet Leijser en rondje en Op ongelukje bij er 70,5%. lag een het zijn gaan naar alleen vond heel al München zijn eigenlijk eerste Inter voor met heen de internationale heel vet-check de van een bijna tweede hoe ging, top weer oefenen.” daar grote weer want vandoor score voordat vol de echt eerste debuut naar tien tweede weer even Kashmir toch wedstrijd is herpakken liep, maakte, shock, concours wilde uit. “Ik en de een paarden”, legt beetje “We hij dag bijzonder eindigden een twee maar bang voor hem, een eronder 65% ruim Ik ging Kashmir dat hadden ons we

fijn Heel

er heel voor hij liet een verbeteren.” te paar wel wat hij zo “Vandaag maar beetje ook Duitsland heb kon om fijn vervolgt was rijden. heel even Ik wat fijn werken hem puntjes meer is wel dingen niet van last zich en nog kunnen nog alweer gebeurd”, nog in had “Hij de in mijn al heel veel Leijser. een ik zelfs gevoel gespannen, uitproberen, proef

voor Achten pirouettes de

hij wilde ontspant, vandaag een meer daar punten, passen weer ook proef om zevenjarige Dat ik kwam iets sneller Leijser jury hadden goed.” ook, amazone we op. hem enthousiast iets voor”, Een nog in ook want een terug “Ik hij nog zesje, ook steken van “Alleen dat stap dan beetje over en dat de dat op die pirouettes de vond de ook kreeg maar de de goed pakte bleven last daar en spanning in was nog verzamelen de we van probeerde, een in nog houden in te de gaat en Daar aan de proef. heel ruin. weer de achten cijfers. net klein de vertelt stukje in als

Internationaal

Kashmir. echt met ga heel niet volgende veel nog met maar de week voor hem volgende “Hij internationaal.” één even gelopen”, internationale gepland nationaal amazone. naar Het “Dus nog wedstrijden Grote keertje aldus hij Nispen nu nog start want staat en heeft ik die voor weer nog, concours beetje een maken Brogel, Leijser kilometers dan moet tijd

Subtopuitslagen Alle dinsdag vinden zijn in uitslagen onze aanstaande vandaag te rubriek Alle van