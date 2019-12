Hoogste dagscore voor Kelly Zuidervaart met Cadans M

Kelly Zuidervaart was zondag op de Subtopwedstrijd in Franeker met afstand de beste in de Grand Prix met haar tuigpaardgefokte Cadans M (v. Torino). Het duo won de gecombineerde Zware Tour-rubriek unaniem met hun score van 68,641% en stond daarmee niet alleen ruim drie procent los van de nummer twee, maar zette ook de hoogste score van de dag neer.

Het rode lint was in deze rubriek voor Laura Zwart met Lumen Express (v. Vivaldi). Zwart kreeg 65,515% voor haar Inter II-proef met de tienjarige vos en stond daarmee op haar beurt ook weer zowat drie procent los van de rest van de concurrentie.

Lichte Tour

De Lichte Tour werd over twee gecombineerde rubrieken verdeeld in Franeker gisteren. In de eerste groep stak Iris Sijtsma er met Eye Catcher (v. Gribaldi) er met kop en schouders bovenuit met haar score van 68,088%. Het rode lint was in deze groep voor Kenna Bakker met De Mersken Ginfonia KB (v. Oscar). Het was de eerste keer dat de achtjarige merrie uitkwam in de Prix St. Georges en het debuut leverde een totaal op van 63,897%.

In de andere groep was Hergen van Hall met Corleone (v. Lord Leatherdale) goed voor de unanieme overwinning. Leonie Evink werd in deze rubriek tweede met Mees 497 (v. Tymon 456) met een totaal van 65,515%.

ZZ-Zwaar

Ook het ZZ-Zwaar werd verdeeld over meerdere groepen. Annette Verbeek was in de ene groep in proef 37 goed voor de hoogste score met Heralanta (v. Chippendale) (61,857% ) en in proef 38 was de hoogste score voor Karolien Nefkens met De Mersken Horsea’s Ipache (v. Apache) (62,429%).

Margriet Koopmans-Wiersma kwam met Ide K.W. (v. Maurits 437) in de tweede groep ZZ-Zwaar uit en zette met haar score van 67% royaal de hoogste score van de dag neer in deze klasse. Chris Damen volgde in de eerste proef op de tweede plaats met Daytona (v. Samba Hit III) met een totaal van 64,643%. In de tweede proef, waarin Koopmans niet meedeed, was Damen met een totaal van 60,357% de enige met een winstpunt.

Uitslag

Bron: Horses.nl