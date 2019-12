Hoogzwangere Anouk Noordman: ‘Alleen knoopjes een beetje verzet’

Anouk Noordman is inmiddels 36 weken in verwachting maar zeker nog niet met zwangerschapsverlof. De amazone kwam vandaag aan de start op de Subtopwedstrijd in Erica en reed daar drie paarden in Prix St. Georges. Met Devika (Kaganat x Farrington) werd ze derde, met Hacienna (Ampère x Scandic) vijfde en daarnaast maakte ze haar wedstrijddebuut met Eleganse (Landkaiser x Dutch Dormello).

Met de elfjarige merrie Devika noteerde Anouk Noordman 63,309%, waarbij een fout in de serie om de drie de score drukte. “Dat was jammer want normaal springt Devika de serie met twee vingers in haar neus. Maar verder ben ik heel blij met haar. Het wordt steeds gedragener en mooier afgewerkt.”

Knutselen met Grand Prix-werk

De amazone begon met Devika destijds in de klasse L en heeft er inmiddels een aantal wedstrijden in de Lichte Tour opzitten. “Het is echt ongelofelijk hoe Devika vooruit is gegaan. Het was een paard met wat weinig beweging maar nu we een beetje met het Grand Prix-werk aan het knutselen zijn, wordt haar lossigheid en gedragenheid steeds beter.”

Voor leeftijd hartstikke goed

Voor de zevenjarige Hacienna, die vandaag naar 62,426% liep, was het de tweede keer in de Prix St. Georges. “Hacienna is pas zeven en doet het voor haar leeftijd eigenlijk al hartstikke goed”, vertelt Noordman die de merrie vanaf haar derde onder het zadel heeft.

Eerste keer van huis

Met Eleganse maakte Noordman haar wedstrijddebuut. Hoewel de score onder de zestig procent bleef, is de amazone ook goed te spreken over deze tienjarige merrie. “Eleganse is nog niet zo lang bij mij en dit was onze eerste keer van huis”, legt Noordman uit. “We hadden nog geen winst maar ik ben er heel tevreden mee. In de proef was de aanleuning wat onrustig en hadden we wat foutjes. Maar ze heeft nog nooit op dit niveau gelopen en in korte tijd al heel veel vooruitgang geboekt.”

Hoogzwanger

Hoewel Noordman hoogzwanger is, denkt ze nog niet aan stoppen met rijden. “Ik heb nergens last van en rij gewoon lekker door. Daar voel ik me het beste bij.” Ook haar wedstrijdoutfit past nog steeds. “Rita Visman maakt altijd mijn jasjes en heeft de knoopjes wel een beetje verzet. Maar mijn broek past nog steeds”, zegt de amazone lachend.

Per week bekijken

Met nog vier weken zwangerschap te gaan, heeft Noordman inmiddels geen echte wedstrijdplanning meer. “Ik bekijk per week hoe mijn paarden lopen, of ik ze nog fijn kan trainen en hoe ik me voel. Ik durf nu niet meer vooruit te plannen en probeer me per week op te geven. Misschien ga ik met m’n Grand Prix-paarden Zeronica en Atze volgende week nog naar Utrecht. Ik wil graag nog een keer voor de kerst.”

Overwinning voor Floor van Manen

De overwinning in de Prix St. Georges ging naar Floor van Manen. Zij reed Gregor (v. Quarterback) naar 64,191%. De tweede prijs was voor Valesca Pieters en Ethan (v. Zizi Top) met 63,456%.

Inter I voor Maaike Hofman

In de Intermédiaire I ging Maaike Hofman en unaniem met de zege vandoor. Haar proef met Don Diablo (v. Wynton) was goed voor 63,088%. Simone Benthem en Champs-Elysèes (v. Houston) volgden met 60,588%.

Annabel Rootveld grootverdiener in ZZ-Zwaar

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma en daarin was Annabel Rootveld grootverdiener. Met Blingbling (v. Johnson) schreef ze beide proeven op haar naam. In de eerste proef kwam de score uit op 65,214% en in de tweede op 61,214%. In de tweede proef mocht Rootveld ook het rode lint ophalen. Hier reed ze Cupido (v. Dreamcatcher) naar 61,000%. In de eerste proef behaalde ze met deze Dreamcatcher-nazaat 61,643%. Dat was exact dezelfde score als Marissa Spoor en Empire S (v. Zardando). Na toepassing van de ex aequo-regeling was de derde prijs voor Spoor en viel Rootveld net buiten de prijzen. Ook in de tweede proef eindigden Spoor en Empire S als derde (60,214%).

Dubbele winst voor Wendy Kuiken

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders was Wendy Kuiken in beide proeven met afstand de beste. In de landenproef noteerde de young rider Victorie Boogie Woogie (v. Metall) 63,309% en in de individuele proef kwam de score uit op 61,397%.

Bron: Horses.nl